Künstlerin Margarita Gavrielova bringt Hommage an weibliche "Göttinnen"

Wien wird am 16. Mai 2025 zum Schauplatz einer außergewöhnlichen Kunstausstellung: Unter dem Titel „Göttinnen im Schloss Neugebäude“ lädt die Wiener Künstlerin und Mentorin Margarita Gavrielova zur Eröffnung ihrer ersten großen Vernissage

Margarita Gavrielovas Werke feiern die ungezähmte Energie der Weiblichkeit. Sie versteht ihre Kunst als Aufruf an jede Frau, die in ihr schlummernde Göttin zu entdecken und sichtbar zu machen. Ob Lilith, Aphrodite, Durga oder Branwen – jede dargestellte Göttin verkörpert eine Botschaft der Stärke, Heilung und Transformation. „Erkenne dich selbst. Erkenne deine Kraft“, lautet das zentrale Credo der Künstlerin. Ihre Bilder sind mehr als ästhetische Kunstwerke – sie wirken wie Portale in eine tiefere Dimension weiblicher Identität. „Ich will Frauen daran erinnern, wer sie wirklich sind“, sagt Gavrielova. „Jedes Werk entsteht mit der Intention, eine innere Veränderung anzustoßen – hin zu mehr Selbstbewusstsein, Liebe und Selbstermächtigung.“ Damit trifft sie einen Nerv der Zeit, in der viele Frauen nach neuen Ausdrucksformen ihrer Stärke suchen.

Margarita Gavrielova © Monika Fellner ×

Unterstützung erhält Gavrielova von der bekannten Astrologin und Coachin Irmie Schüch-Schamburek, die bei der Vernissage einen Impulsvortrag zum Thema weibliche Selbstermächtigung hält. Schüch-Schamburek gilt als Expertin für spirituelle Entwicklung und verbindet astrologisches Wissen mit praktischem Coaching. Ihr Vortrag wird als inspirierender Auftakt in einen Abend voller Energie, Musik und Begegnung erwartet.

Margarita Gavrielova © Monika Fellner ×

Das Event versteht sich nicht nur als klassische Ausstellung, sondern als ganzheitliches Erlebnis. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit DJ-Line, Tanzperformances, einer Tarot-Ecke und weiteren Überraschungen macht den Abend zu einem Fest für alle Sinne – und zu einer Einladung an Frauen jeden Alters, ihre eigene Stärke neu zu entdecken.

Margarita Gavrielova © Monika Fellner ×

„Göttinnen im Schloss Neugebäude“ findet am 16. Mai 2025 um 18 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung richtet sich an alle, die Kunst, Spiritualität und weibliche Kraft auf besondere Weise erleben wollen.