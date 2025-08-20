Alles zu oe24VIP
Bank Austria Kunstforum
© APA/GEORG HOCHMUTH (Archivbild)

Letzte Ausstellung

Kunstforum auf der Freyung ist Geschichte

20.08.25, 13:13
Am 21.8. schließt der Wiener Ausstellungsort für immer.

1980 als Kunstforum der Länderbank eröffnet und seither mehrfach umgebaut und umbenannt, erreichte das Bank Austria Kunstforum mit rund 170 Ausstellungen mehr als acht Mio. Menschen. Doch am 21.8. ist der allerletzte Tag, an dem die Institution geöffnet hat.

Abschied und Neubeginn

"Die Ausstellung 'Mensch Berlin' ist ein hochwertiger Abschied von der Freyung und eine Bereicherung im Wiener Kultursommer", betonte Ingried Brugger, Direktorin des Bank Austria Kunstforum Wien, in einer Aussendung Anfang Juli. Sie hofft, im Herbst ein Projekt zu einem Kunstforum an einem neuen Standort vorstellen zu können.

Dessen Zukunft werde "stark von Kollaboration und innovativen Ausstellungsprojekten geprägt sein". Insofern markiere die Zusammenarbeit mit der Stiftung Kunstforum Berliner Volksbank nicht nur das Ende des Ausstellungsbetriebs auf der Freyung, sondern gleichzeitig den Beginn der künftigen Pläne.

Die ursprünglich ab 2. Oktober im Haus angesetzte Ausstellung zum Werk der Starperformerin Marina Abramović wird nun ab 10. Oktober in der Albertina Modern gezeigt.

