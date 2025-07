„MENSCH BERLIN“: Kunstforum Wien zeigt 40 Jahre Berliner Kunstgeschichte

Große Ausstellung zum 40-jährigen Jubiläum der Stiftung Kunstforum Berliner Volksbank und der Kunstsammlung der Berliner Volksbank ist bis 21. August 2025 zu sehen.

Die Kunstsammlung der Berliner Volksbank feiert ihr 40-jähriges Bestehen – und bringt ihre Jubiläumsausstellung „MENSCH BERLIN“ erstmals nach Österreich. Von 9. Juli bis 21. August 2025 wird die Schau im Bank Austria Kunstforum Wien zu sehen sein.

Mehr als 120 Werke – darunter Gemälde, Skulpturen und Papierarbeiten aus den Jahren 1950 bis 2011 – erzählen in der Ausstellung die bewegte Kunstgeschichte Berlins und seiner Umgebung. Thematisch gegliedert, reicht das Spektrum von Positionen der Berliner und Leipziger Schule über die Neuen Wilden bis hin zur alternativen Ost-Berliner Kunstszene. Auch Stadtansichten sowie künstlerische Auseinandersetzungen mit der Berliner Mauer und der Zeit der Wiedervereinigung prägen das Bild.

Franek, Zyklus Fremde Frauen © Peter Adamik

„Die Zeit des Umbruchs war eine Zeit des Umdenkens, Umformulierens und sich Annäherns. Künstlerinnen und Künstler in Ost und West stellten sich ähnlichen Herausforderungen. Diese malerischen Kräfte stehen sich in unserer Ausstellung gegenüber“, so Anja Mosbeck, Künstlerische Direktorin und Kuratorin der Schau. Einen eindrucksvollen Vergleich bietet etwa das Nebeneinander von Angela Hampels Gemälde „Frau mit weißer Schlange“ (1988) und FRANEKs Werk „Zyklus fremde Frauen (2)“ (1986), die beide mythisch aufgeladene Bilder weiblicher Selbstbestimmung zeigen.

Barbara Quandt, Mauer am Brandenburger Tor, Acryl auf Leinwand © Thomas Krüger

1.500 Werke

Die Sammlung der Berliner Volksbank, ursprünglich 1985 gegründet und später durch die Fusion mit der GrundkreditBank erweitert, umfasst heute über 1.500 Werke von rund 200 Künstlern. Bemerkenswert ist ihr Fokus auf Kunst aus der DDR – ein ungewöhnlicher Schwerpunkt für ein westdeutsches Unternehmen. Namen wie Angela Hampel, Wolfgang Mattheuer, Horst Antes oder Markus Lüpertz stehen für die große künstlerische Bandbreite zwischen Ost und West.

„Mit ‚MENSCH BERLIN‘ bringen wir eine große Auswahl markanter Werke nach Wien – an einen Ort, der wie kaum ein anderer für kulturellen Austausch steht“, erklärt Sebastian Pflum, Geschäftsführer der Stiftung Kunstforum Berliner Volksbank.

Zu sehen ist die Ausstellung bei freiem Eintritt, täglich von 10 bis 18 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter kunstforum.berlin und kunstforumwien.at.