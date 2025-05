Münze Österreich feiert mit einer Münze das Narzissenfest

Österreich AG ist nicht nur mit einer eigenen Figur, sondern auch mit einer exklusiven Narzissenmünze vertreten. Beide Münzen sind Zahlungsmittel in ganz Österreich. Als glänzendes Andenken aus Silber oder Kupfer sind sie ideale Mitbringsel und bleibende Erinnerungen an ein unvergessliches Narzissenfest, das 2025 bei Kaiserwetter stattfinden wird. Um 5 Euro für 5 Euro wird man die Narzissenmünze am Fest tauschen können.

„Es ist schon ein tolles Gefühl, wenn unser Narzissenfest im Geldtascherl als Glücksbringer mitgetragen werden kann“, sagt der Obmann des Narzissenfestes Rudolf Grill.

Das Jahr 2025 steht bei der Münze Österreich im Zeichen der Narzisse, jener zarten Frühlingsblume, die für Licht, Neubeginn und Lebensfreude steht, sowie der österreichischen Tracht. Im Rahmen des Narzissenfestes schickt die Münze Österreich AG sogar eine eigene Figur ins Rennen: das „Dirndl Narzissenblüte“. Unter dem Motto „Tracht trifft Frühlingspracht“ verschmilzt hier traditionelles Handwerk mit floraler Eleganz.

Generaldirektor Mag. Gerhard Starsich ist begeistert von der Tradition des Narzissenfests und sagt: „Es ist uns eine große Freude, mit unserer Münze Teil des Narzissenfests zu sein. Die Narzissenmünze verbindet Tradition mit bleibender Erinnerung – wir hoffen, dass viele Besucher diesen kleinen Glücksbringer mit nach Hause nehmen und er ihnen lange Freude bereitet.“

Das Dirndl aus Blüten wurde von Lisa Hartleitner, Gründerin des Ateliers Wildflorie, gestaltet. Ihre Entwürfe verbinden Naturästhetik mit stilvoller Zurückhaltung – besonders Trockenblumen, ihre kreative Handschrift, finden sich dezent im Design wieder. https://www.wildflorie.at/

Die Figur passt perfekt zur Münze „Aufdirndln – Leinen“ und ist Teil der neuen Serie „gschneizt & kampelt“, die sich der Vielfalt der österreichischen Trachten widmet.

Mitglieder des MünzeClubs sowie Mitarbeiter:innen der Münze Österreich beteiligten sich mit großer Sorgfalt an der Entstehung: In liebevoller Handarbeit wurden Narzissen gepflückt – stets im Einklang mit der Natur. So entstand ein außergewöhnliches Produkt, das Tradition, Gestaltungskraft und Naturverbundenheit harmonisch vereint. Am Meranplatz in Bad Aussee wird man beim Stecken zusehen können.

„Das Dirndl Narzissenblüte“ erzählt eine Geschichte – vom Frühling, vom Miteinander, von regionaler Verwurzelung und der zeitlosen Schönheit der Natur.“

