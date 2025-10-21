Nestroy-Nominierungen: Preis für Lebenswerk geht an Martin Schwab

87-jähriger Burgschauspieler erhält Preis bei Gala am 23. November im Volkstheater

Der langjährige Burgschauspieler Martin Schwab (87) wird bei der 26. Nestroy-Verleihung am 23. November mit dem Preis für das Lebenswerk ausgezeichnet. Am Dienstag gab der Wiener Bühnenverein die Nominierungen für die weiteren 12 Kategorien bekannt. Die Gala im Wiener Volkstheater wird von ORF III live-zeitversetzt ab 21.05 übertragen.

Martin Schwab © Reinhard Werner

Drei Nominierungen für Stölzls "Liliom" am Burgtheater

Mit insgesamt drei Nominierungen steht Philipp Stölzls "Liliom"-Inszenierung am Burgtheater an der Spitze, wobei der Regisseur gemeinsam mit Franziska Harm und Michael Hofer für Bühnenbild und Licht nominiert ist. Stefanie Reinsperger ist für ihre Verkörperung der Titelrolle sowie das Solo "Elisabeth!" von Mareike Fallwickl im Rennen, Sebastian Wendelin erhielt eine Nominierung für die Beste Nebenrolle als Stutzer. In der Kategorie der "Besten Schauspielerin" konkurriert Reinsperger mit Pia Hierzegger in ihrem Solo "The Second Woman" bei den Wiener Festwochen, Anke Stedingk als Minna von Barnhelm am Schauspielhaus Graz und Lavinia Nowak als Carmilla in Jelineks "Krankheit oder Moderne Frauen" am Volkstheater, wo auch Julia Riedler als Else in "Fräulein Else" nominiert ist.

© Tommy Hetzel

Gleich zwei Nominierungen als "Bester Schauspieler" gibt es für "Das Vermächtnis" am Theater in der Josefstadt, wo die Jury sowohl Nils Arztmann als auch Martin Niedermair ins Rennen schickt. Sie konkurrieren mit Nick Romeo Reimann als Conférencier in "Krankheit oder Moderne Frauen", Jörg Ratjen als Wolfram in "Ellen Babić" am Akademietheater und Christian Higer als Karl Anton Winter in "Die Flucht" von Lida Winiewicz und Ernst Waldbrunn am Landestheater Linz.

Drei Frauen für "Beste Regie" nominiert

Drei Frauen sind für die Beste Regie nominiert: Leonie Böhm für "Fräulein Else", Florentina Holzinger für "A Year without Summer" (Koproduktion der Volksbühne Berlin und dem Tanzquartier Wien) und Marie Schleef für "Die Vegetarierin" am Akademietheater. Das Burgtheater ist in der Kategorie "Beste Nebenrolle" doppelt vertreten, wo Felix Kammerer für seine Darstellung von Banics Assistentin in "Der Fall McNeal" von Ayad Akhtar und Itay Tiran in der Festwochen-Koproduktion von "Burgtheater" nach Elfriede Jelinek nominiert sind. Zu den beiden gesellen sich Agnes Hausmann in mehreren Rollen in "Romeo und Julia" von Kaja Dymnicki und Alexander Pschill (Volkstheater Bezirke in Koproduktion mit Bronski & Grünberg), Dominik Puhl als Hund in "Mein Jahr der Ruhe und Entspannung" am Schauspielhaus Graz und Sebastian Wendelin in "Liliom".



© Gallauer

Mit Lessings "Minna von Barnhelm oder die Kosten des Glücks" in der Inszenierung von Ulrike Arnold am Schauspielhaus Graz und Arman T. Riahis "Siebenundfünfzig" am Landestheater Niederösterreich sind zwei Produktionen als Beste Bundesländer-Aufführung nominiert, die auch in anderen Kategorien punkten konnten. Sie konkurrieren mit Sara Ostertags Inszenierung von "The Broken Circle" am Landestheater Linz.

Hierzegger auch für Spezialpreis nominiert

"Die Düntzer Rhapsodie" von Ivan Strelkin und Bianca Braunesberger (Koproduktion mit dem Theater Drachengasse), "Ich bin Ruth - Das kurze Leben der Ruth Maier" von Ruth Maier in der Semmelweis-Klinik und "staub... a little mindblow*" von Natascha Gangl (spitzwegerich in Koproduktion mit Theater am Werk) rittern um den Preis für die Beste Off-Produktion. In der Kategorie Spezialpreis sind das Duo DARUM für die bereits zum Theatertreffen geladene performative VR-Installation "[EOL]. End of Life" im brut Wien, toxic dreams für "Unwalling the Wall" (Koproduktion mit dem Theater am Werk) und "The Second Woman" mit Pia Hierzegger nominiert.

Pia Hierzegger im Landkrimi "Bis in die Seele ist mir kalt" © ORF/Mona Film/Helga Rader

Die Jury bestand heuer aus Margarete Affenzeller, Karin Cerny, Sonja Harter, Martin Lhotzky, Julia Schafferhofer, Martin Thomas Pesl und Susanna Schwarzer. Die Moderation der Gala übernehmen wieder Nadja Bernhard und Peter Fässlacher.#

Nadja Bernhard & Peter Fässlacher © ORF/Hans Leitner

Für den Nestroy-ORF-III-Publikumspreis stehen zehn Schauspielerinnen und Schauspieler zur Wahl: Das Publikum kann für August Diehl, Susanne Kirnbauer, Joseph Lorenz, Clara Luzia, Annina Machaz, Nicholas Ofczarek, Sebastian Pass, Petra Alexandra Pippan, Ursula Strauss und Nils Strunk abstimmen. Die Abstimmung läuft von 10. bis 21. November unter http://tv.orf.at/orfdrei.