Nicole Kidmans Salzburg-Dreh ab Donnerstag auf Amazon Prime

Die neue Staffel von "Nine Perfect Strangers" wurde teilweise in Österreich gedreht. Ab Donnerstag kann man das Endergebnis bestaunen.

Kaum ein Ort steht so sehr für Postkartenidylle wie das oberösterreichische Hallstatt – doch im Winter 2024 rückte das Weltkulturerbe-Dorf in den Fokus internationaler Filmkameras: Nicole Kidman reiste persönlich an, um hier Szenen für die zweite Staffel der Amazon-Erfolgsserie „Nine Perfect Strangers“ zu drehen. Ab Donnerstag ist das Ergebnis auf Amazon Prime Video zu sehen.

Als Bayern deklariert

Gedreht wurde eine Woche lang unter streng abgeschirmten Bedingungen – mitten im tiefsten Winter. Die schneebedeckte Bergwelt, enge Gassen und die stille Kulisse des Hallstätter Sees prägen die Optik der neuen Folgen. In der Serie selbst wird allerdings nicht Österreich, sondern Bayern als Handlungsort angegeben. Für Kenner ist jedoch klar: Die verschneite Schönheit des Salzkammerguts lässt sich nicht so leicht kaschieren.

Die Dreharbeiten gestalteten sich zum Teil als logistische Herausforderung. Produktionsmitglieder berichten von heftigen Schneefällen, die während eines Drehtags einsetzten und nicht mehr aufhörten. Was zunächst für märchenhafte Bilder sorgte, entwickelte sich rasch zur Geduldsprobe: Der Rückweg vom Berg ins Tal dauerte laut Medienberichten mehrere Stunden.

Emotionale Szenen

Nicole Kidman schlüpft erneut in die Rolle der geheimnisvollen Masha, die in luxuriösen Retreats mit bewusstseinsverändernden Methoden auf die inneren Abgründe ihrer Gäste trifft. Ihre Kollegin Christine Baranski, ebenfalls Teil der neuen Staffel, schilderte in Interviews die Zusammenarbeit mit Kidman als intensiv und beeindruckend – besonders in Szenen, in denen sich ihre Figuren emotional ausliefern.

Dass Hallstatt nun in einer internationalen Produktion zu sehen ist – auch wenn als Bayern deklariert –, ist ein weiterer Beleg dafür, wie sehr Österreichs Landschaften auch im globalen Filmgeschäft geschätzt werden.