× Die Top-Streaming-Starts auf Amazon PRIME

Die Streaming Highlights auf PRIME

2. Staffel: »Nine Perfect Strangers« mit N. Kidman

Drama. Nicole Kidman kehrt in der zweiten Staffel von „Nine Perfect Strangers“ als Heilguru Masha zurück. Eine neue Gruppe von Gästen auf der Suche nach innerer Transformation trifft in einem Resort in den Alpen ein. Dort muss sich Masha ihrer Vergangenheit stellen, die eine Gefahr für sie selbst und ihre Gäste zu drohen scheint.

»Motorheads« mit Ryan Phillippe

Drama. Amazon Primes Dramaserie "Motorheads" erzählt von einer Gruppe Auto-begeisterter Außenseiter im tristen "Rust Belt", die durch ihre Freundschaft Hoffnung finden.