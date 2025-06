Falschmeldung über Tod von Elfriede Jelinek

Eine Falschmeldung über den Tod der österreichischen Schriftstellerin sorgt für Wirbel.

Nachrichten über den vermeintlichen Tod der österreichischen Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek (78) verbreiten sich derzeit rasant auf Nachrichtenseiten im Internet. Als Quelle wird der Twitter-Account "RowohltAt" angegeben. Dort hieß es kurze Zeit später: "This account Is hoax created by Italian journalist Tommasso Debenedetti."

Seitens des Rowohlt Verlags hieß es gegenüber der APA, dass der Account nicht mit dem Verlag assoziiert ist. Auch könne man das Ableben der Literaturdoyenne nicht bestätigen.