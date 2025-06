Roller Derby WM in Innsbruck: Alle Infos zu Ablauf und Nebenprogramm

Vom 3. bis 6. Juli 2025 findet in der Olympiaworld in Innsbruck der Roller Derby World Cup 2025 statt, das renommierteste Sportgroßereignis im Roller Derby-Universum.

"Roller Derby" ist keine Sportart für die Massen - zumindest noch nicht! Denn die Sichtbarkeit und Bekanntheit dieses Sports wird dank der WM, die vom 3. bis 6. Juli in Innsbruck (Olympiaworld) stattfindet enorm steigen.

Die ist Roller Derby

Die Wurzeln des Roller Derby liegen in den 1930ern, in denen es sich in den USA als actiongeladener Showsport, ähnlich dem Wrestling, zum Publikumsmagnet entwickeln und riesige Stadien füllen konnte. 1999 erfand sich Roller Derby neu, dominiert von weiblichen Amateurinnen, oft mit Verbindungen zur Punk-Bewegung und zum Feminismus der dritten Welle, nun ohne inszenierte Showelemente, aber nicht weniger actiongeladen.

Selbstverständnis

2004 wurde der Sport mit der Gründung der Women’s Flat Track Derby Association, einem globalen Verband mit ca. 460 teilnehmenden Vereinen, institutionalisiert. Noch immer sind die Hauptakteur*innen Frauen*, Transpersonen und Personen, die sich außerhalb der Grenzen der binären Geschlechterordnung bewegen.

Hard Facts zum Roller Derby World Cup 2025

Wann, Wo, Wie?

2. Juli: Rollschuhparade durch Innsbruck ab Olympiaworld (17:00), Eröffnungsfeier bei der

Messe Innsbruck (19:30)

3. bis 6. Juli: Spiele in der Olympiaworld auf 5 Tracks von 09:00 bis 20:00, Venue offen ab

08:00

3. Juli: Rollschuhdisko St. Bartlmä

5. Juli: 17:30 Viertelfinale

6. Juli: 11:00 Halbfinale; 17:30 Finale; 19:30 Preisverleihung, danach Afterparty in der Olympiaworld

Alle Infos zu finden unter https://rollerderbyworldcup.com/

Veranstaltet vom Roller Derby World Cup Planning Committee

Gastgeber*innen: Fearless Bruisers Innsbruck Roller Derby

49 Teams; Nationalteams wie auch anders zusammengesetzte Teams, wie z.B. das Team „Indigenous Rising Roller Derby“; alle Teams einsehbar auf der Roller Derby World Cup

ca. 1.225 Spieler*innen und Betreuer*innen, über 200 Officials (Referees und Non-Skating-Officals), über 300 Freiwillige

Der Roller Derby World Cup wird u.a. unterstützt von Land Tirol, Stadt Innsbruck, Innsbruck Tourismus

Mischung mit Popkultur

Bekannt wurde die Sportart im deutschsprachigen Raum durch den Film "Roller Girl" (2009). In dem rasanten Streifen spielten u.a. Stars wie Elliot Page, Kristen Wiig, Juliette Lewis oder Drew Barrymore (es war auch ihr Regie-Debüt) mit.