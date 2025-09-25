Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kultur
  4. Song Contest
Ausschluss Israels? EBU-Mitglieder stimmen geheim über Song Contest-Teilnahme ab
© Getty Images

ESC Wien 2025

Ausschluss Israels? EBU-Mitglieder stimmen geheim über Song Contest-Teilnahme ab

25.09.25, 18:01
Teilen

Beim 70. Jubiläums-Song-Contest in Wien steht Israel auf der Kippe: Die EBU lässt geheim über eine mögliche Teilnahme abstimmen

Noch im November sollen die 68 Mitglieder der Europäischen Rundfunkbehörde (EBU) darüber entscheiden, ob Israel beim 70. Song Contest in Wien antreten darf. Am Donnerstagnachmittag wurde dieser Schritt bei einer Aufsichtsratssitzung beschlossen. Der Beschluss sieht eine geheime Wahl vor. Hintergrund sind Drohungen von Sponsoren und Ländern wie Spanien, Irland, den Niederlanden, Slowenien, Island und der BBC, den Wettbewerb im Falle einer israelischen Teilnahme zu boykottieren. Nach dem EBU-Statut wird bei mehr als fünf solcher Boykottandrohungen automatisch geheim abgestimmt.

Ausschluss Israels? EBU-Mitglieder stimmen geheim über Song Contest-Teilnahme ab
© Getty Images

Politische Spannungen belasten den ESC

Auslöser der Debatte sind der Hamas-Überfall auf Israel und die umstrittene Militärreaktion im Gazastreifen. Die Folgen reichen nun bis zum größten Musikfestival der Welt. Auch Österreich steht im Fokus, da der Bewerb diesmal in der Wiener Stadthalle stattfindet. Während ORF-Generaldirektor Roland Weißmann für eine Teilnahme Israels plädierte, forderte Sieger JJ einen Ausschluss und sorgte damit für Aufsehen. Insider sehen in der anonymen Abstimmung größere Chancen für die Gegner Israels.

JJ Weissmann
© APA

Unabhängig vom Ausgang wird der Jubiläums-Song-Contest in Wien stattfinden – unter dem ORF-Motto „Spektakulär, aber sparsam“.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden