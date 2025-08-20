Enthüllt! 70. Song Contest kommt nach Wien

Heute ist es endlich soweit und die Stadt, in der der nächste ESC stattfindet, wird enthüllt. oe24 weiß aus Insiderkreisen, dass Wien den Zuschlag bekommen hat.

Wien oder Innsbruck? Das haben sich viele ESC-Fans in den letzten Wochen gefragt.

Mehr zum Thema

Exklusive Infos

Heute hat das Warten ein Ende und die Entscheidung wird verkündet. Der ORF gibt um 8.15 bekannt, welche der beiden Städte den Eurovision Song Contest 2026 austragen wird. Danach wird die Entscheidung zeitgleich im Ö3-Wecker, in der TV-Frühstückssendung „Guten Morgen Österreich“ (ORF 2) und über den YouTube-Kanal der European Broadcast Union (EBU) verkündet. Laut oe24-Insider-Infos bekommt Wien den Zuschlag.

Bürgermeister bekommen Infos

Bevor die Öffentlichkeit die ESC-News erfährt, werden Telefonate zwischen Küniglberg und den Rathäusern der beiden Bewerberstädte geführt. Denn als Erstes sollen die Bürgermeister von Wien und Innsbruck, Michael Ludwig (SPÖ) und Johannes Anzengruber, informiert werden, ob ihre Stadt zum Zug kommt.

Weitere Städte angekündigt

Nachdem weder Graz noch das oberösterreichische Gemeinschaftsprojekt Linz/Wels oder der burgenländische Regionalchampion Oberwart trotz anfänglicher Ankündigungen in den Bewerbungsring gestiegen sind, blieb es beim Duell zwischen Wien und Innsbruck.