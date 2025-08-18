Alles zu oe24VIP
© dpa

Auftritt

70. Song Contest: Neues Logo vor Österreich-Ausgabe 2026

18.08.25, 14:18
Ob der Eurovision Song Contest 2026 in Wien oder Innsbruck stattfindet, ist noch offen. Fix ist bereits, dass sich das Megaevent zur 70. Ausgabe im kommenden Jahr ein neues Logo verpasst. Das überarbeitete Erscheinungsbild setzt u.a. auf Farbenvielfalt und eine neue Schriftart und wird ab sofort eingesetzt, wie die verantwortliche European Broadcasting Union (EBU) am Montag via Aussendung mitteilte.


 

Das Herz, das bisher das "V" in "Eurovision" ersetzte, bleibt auch im neuen Auftritt erhalten. Es erscheint aber auch als buntes 3D-Element, das zu pulsieren scheint, und ersetzt die Null bei "70" - ein Verweis auf den runden Geburtstag des internationalen Singbewerbs. Integriert ist zudem das Motto "United by Music". "Diese Auffrischung würdigt 70 fantastische Jahre und führt die Marke gleichzeitig in eine spannende Zukunft. Sie ist mutig, verspielt und voller Herz - genau wie der Contest selbst", wird ESC-Direktor Martin Green zitiert.

Das bisherige Logo ist mehr als 20 Jahre alt. Es wurde seit dem ESC 2004 in Istanbul eingesetzt.

