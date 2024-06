Nemo bringt seine ESC-Sieger-Hymne nach Wien

Song Contest Sieger Nemo kommt am 18. April nach Wien. Ab morgen gibt's die Tickets.

Wien-Konzert:12 Points! Im Mai gewann der Schweizer Nemo als erste nichtbinäre Person in Malmö den Song-Contest. Jetzt bringt er seine ESC-Hymne „The Code“ auch nach Wien. Am 18. April stoppt Nemo mit einer schrillen Pop-Show in der SimmCity. Die Karten für den ESC-Hit gibt es ab Morgen, Donnerstag 11 Uhr im Presale bei Ticketmaster und ab Freitag dann auch bei oeticket und ticket24.at

1. Schweiz: Nemo, "The Code"

2. Kroatien: Baby Lasagna, "Rim Tim Tagi Dim"

3. Ukraine: Alyona Alyona & Jerry Heil "Teresa & Maria"

4. Frankreich: Slimane, "Mon amour"

26. Österreich, Kaleen, "We Will Rave"



Nemo Mettler wurde 1999 im Kanton Bern geboren und lernte früh das Spiel der Geige, des Klaviers und Schlagzeugs. Im Alter von zehn Jahren erhielt Nemo Unterricht bei einer Stimmbildnerin, um ab 2017 Jazz- und Pop-Sologesang an der Zürcher Hochschule der Künste zu studieren und die eigene Stimme weiter auszubilden. Nach ersten Rollen in Musicals ab 2012 und dem Erreichen des Halbfinals des Schweizer Rapturniers Swiss VBT (2015), ging Nemo 2016 mit dem Auftritt bei SRF Virus (#Cypher) auf den sozialen Medien viral und wurde schlagartig bekannt. Nemos Debüt-EP „Clownfisch“ (2015) konnte Rang 95 der Schweizer Charts erreichen, während die Single „Du“ 2017 auf Platz 4 der Singlecharts einstieg. Neben der EP „Fundbüro“ (2016) und weiteren Singles beginnt im Jahr 2020 ein Change-Prozess: Nemo schreibt und produziert nun auch für andere Artists, geht über die Schweizer Grenze hinaus und veröffentlicht Songs in englischer Sprache („Dance With Me“) sowie die EP „Whatever Feels Right“ (2022). Im Zentrum der Texte stehen dabei Themen aus Nemos eigener Lebensrealität: Gender Identity, Mental Health und die Suche nach dem Platz in der Welt – eine Anspielung auf den Künstlernamen, der aus dem Lateinischen übersetzt „niemand“ bedeutet. 2021 zog es Nemo nach Berlin, 2023 outete sich Nemo als Non-Binary und qualifizierte sich 2024 im zweiten Halbfinale mit dem Song „The Code“ für das Finale des Eurovision Song Contests 2024, den Nemo gewann und der Schweiz damit 36 Jahre nach Céline Dions Sieg im Jahr 1988 zum insgesamt dritten Mal den Titel bescherte.

Mit klarer Botschaft hinter der Gewinner-Single „The Code“ ist Nemo damit zu einer Ikone der LGBTQIA+ Community geworden, die in Nemo einen nahbaren Menschen mit tief persönlichen und emotionalen Texten finden – Texte, die Mut spenden und vor allem für junge Menschen ein hohes Identifikationspotenzial bieten. Nun lebt Nemo in London und hat nicht nur den eigenen Code gebrochen, sondern mit dem ESC-Sieg die Grundlage für eine weltweite Karriere sowie die erste europäische Headline Tournee gelegt.