Song Contest lässt Hotelpreise in DIESER Stadt explodieren

ESC-Fans buchen nicht nur in Wien schon Hotelzimmer für den Song Contest.

Bisher stehen das genaue Datum und der Austragungsort für den Song Contest in Österreich im kommenden Jahr nicht fest. Während fast alle Experten damit rechnen, dass der ESC wie 2015 wieder in der Wiener Stadthalle steigt, bereiten sich einige Hardcore-Fans für alle Eventualitäten vor.

Wie der ORF berichtet, stieg die Hotel-Nachfrage nicht nur in Wien, sondern auch in Innsbruck bereits deutlich an. Die Preise für den Mai 2026 sind zuletzt regelrecht explodiert. Während man normalerweise für eine Nacht in Innsbruck und Umgebung rund 200 Euro zahlen muss, sind es an einem möglichen Songcontest-Wochenende inzwischen über 800 Euro.

„Ungefähr ein Drittel der verfügbaren Zimmer zu den genannten Terminen ist gebucht worden und auch zu sehr hohen Durchschnittsraten“, so Hotelier Stefan Ischia. Durch das dynamische Preismodell regelt dabei die Nachfrage den Preis.

Die Hoteliers befürchten aber eine Stornierungswelle, falls Innsbruck den Zuschlag für den Song Contest nicht erhält. „Jetzt sind wir für den Mai 2026 ausgebucht. Wenn die aber erst Mitte März stornieren, kann es sein, dass im Mai die Hütte leer ist“, so Vermieter Michael Mair gegenüber dem ORF.