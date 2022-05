Stones: So wird die neue Show

Am Mittwoch starten die Rolling Stones ihre Jubiläums-Tour „Sixty“ in Madrid. Schon heute ging die Generalprobe über die Bühne. Die Details:

Street Fight Man als Opener, Raritäten wie Sad Sad Sad, alle Kracher von Miss You bis Satisfaction, die traditionellen zwei Solo-Songs von Keith Richards und eine von der 14 On Fire Tour abgeleitete Bombast-Bühne mit Laufsteg und drei riesigen Video-Screens im Retro-Design. Das sind die ersten Geheimnisse der neuen Stones-Tour "Sixty".

Premiere. Am Montag ging in Madrid die Generalprobe über die Bühne. Am Mittwoch feiern dort über 50.000 Fans den Tourstart. Am 15. Juli steht das große Österreich-Konzert im Happel-Stadion am Plan. Die letzten Karten gibt es bei Ticket24.at.

Probe. Die Stones sind bereits im Tour-Modus. Nach acht Tagen Geheimproben in Amsterdam sind Mick Jagger, Keith Richards und Ron Wood schon letzten Donnerstag in Madrid gelandet. Seit Samstag spielt man sich im Wanda Stadion von Atlético Madrid warm.

Show. Erwartet werden 19 Songs. Auch eine Publikums-Wahl. U.a. zwischen Angie und Ruby Tuesday, sowie ein Geburtstagsständchen für Ron Wood, der ja in Madrid seinen 75er feiert. Statt dem 2021 verstorben Drummer Charlie Watts gibt Steve Jordan den Takt an.

Das war die Setlist der Stones-Generalprobe:

Street Fight Man

19th Nervous Breakdown

Sad Sad Sad

Tumbling Dice

Out of Time

Beast Of Burden

You Can‘t Always Get What You Want

Living In A Ghost Town

Honky Tonk Women

Happy

Slipping Away

Miss You

Midnight Rambler

Start Me up

Paint It Black

Sympathy For The Devil

Jumpin‘ Jack Flash

Zugaben:

Gimme Shelter

Satisfaction