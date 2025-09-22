Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kultur
T.C. Boyle
© Getty Images

No Way Home

T.C. Boyle: Neuer Roman zuerst auf deutsch!

Von
22.09.25, 05:23
Teilen

NO WAY HOME: US-Autor haut überzeugende Geschichte über eine Dreiecksbeziehung raus.

In T.C. Boyles letzten Werken I Walk Between the Raindrops und Blue Skies drehte sich alles um die Klimakrise und ihre abstrusen Auswüchse (die leider nicht immer so fiktional sind, wie wir es gerne hätten). Boyle zeigt uns klug und literarisch auf, was uns vielleicht blühen wird, wenn wir weiter herumsauen mit der Natur.

Mehr zum Thema

Boyle kommt ins  Wiener Konzerthaus


Fans. Nun hat Boyle ein neues Buch rausgehaut und was daran besonders ist: No Way Home ist jetzt zuerst auf Deutsch erschienen – erst im kommenden April wird es im Original zu haben sein. Das dürfte ein besonderes Dankeschön an seine deutschsprachigen Fans sein, die es zuhauf gibt. Die Werke des US-Autors erfreuen sich seit Jahren bei uns großer Beliebtheit. Bald ist der Schriftsteller mit dem extravaganten zweiten Vornamen (das C steht für Coraghessan) auf großer Lesereise und am 19. November auch im Wiener Konzerthaus zu Gast. Boyle wird auf Englisch aus seinem Buch vortragen und Schauspieler Ben Becker liest auf Deutsch.

Toxische Männlichkeit und packender Stil


Kampf. In No Way Home wird der etwas steife, überarbeitete Arzt Terrence mit dem plötzlichen Tod seiner Mutter konfrontiert. Er macht sich von L.A. auf in die kleine Stadt Boulder City in Nevada, um ihre Angelegenheiten zu regeln und das Begräbnis zu planen. Dort lernt er Bethany kennen, mit der er eine Nacht verbringt und die danach nicht wieder gehen will. Problematisch: Es gibt ihren lässigen Ex-Freund Jesse, der gerne der einsame Wolf ist und auf seiner Maschine durch die Gegend zu düsen. Zwischen den Männern entbrennt bald ein gefährlicher Kampf um Bethany.

Boyle hat eine besondere Fähigkeit, sich auch in Lebensrealitäten, die vielleicht nicht unbedingt seine eigenen sind, einzufühlen. So wird diese Geschichte zu einer klugen Betrachtung über tief menschliche Begierden und die Abgründe toxischer Männlichkeit. Packend ist sein Stil sowieso. Großer Lesetipp!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden