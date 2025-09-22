NO WAY HOME: US-Autor haut überzeugende Geschichte über eine Dreiecksbeziehung raus.

In T.C. Boyles letzten Werken I Walk Between the Raindrops und Blue Skies drehte sich alles um die Klimakrise und ihre abstrusen Auswüchse (die leider nicht immer so fiktional sind, wie wir es gerne hätten). Boyle zeigt uns klug und literarisch auf, was uns vielleicht blühen wird, wenn wir weiter herumsauen mit der Natur.

Fans. Nun hat Boyle ein neues Buch rausgehaut und was daran besonders ist: No Way Home ist jetzt zuerst auf Deutsch erschienen – erst im kommenden April wird es im Original zu haben sein. Das dürfte ein besonderes Dankeschön an seine deutschsprachigen Fans sein, die es zuhauf gibt. Die Werke des US-Autors erfreuen sich seit Jahren bei uns großer Beliebtheit. Bald ist der Schriftsteller mit dem extravaganten zweiten Vornamen (das C steht für Coraghessan) auf großer Lesereise und am 19. November auch im Wiener Konzerthaus zu Gast. Boyle wird auf Englisch aus seinem Buch vortragen und Schauspieler Ben Becker liest auf Deutsch.

Toxische Männlichkeit und packender Stil



Kampf. In No Way Home wird der etwas steife, überarbeitete Arzt Terrence mit dem plötzlichen Tod seiner Mutter konfrontiert. Er macht sich von L.A. auf in die kleine Stadt Boulder City in Nevada, um ihre Angelegenheiten zu regeln und das Begräbnis zu planen. Dort lernt er Bethany kennen, mit der er eine Nacht verbringt und die danach nicht wieder gehen will. Problematisch: Es gibt ihren lässigen Ex-Freund Jesse, der gerne der einsame Wolf ist und auf seiner Maschine durch die Gegend zu düsen. Zwischen den Männern entbrennt bald ein gefährlicher Kampf um Bethany.

Boyle hat eine besondere Fähigkeit, sich auch in Lebensrealitäten, die vielleicht nicht unbedingt seine eigenen sind, einzufühlen. So wird diese Geschichte zu einer klugen Betrachtung über tief menschliche Begierden und die Abgründe toxischer Männlichkeit. Packend ist sein Stil sowieso. Großer Lesetipp!