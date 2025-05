Der große französische Roman erstmals auf Deutsch.

Der vierte Roman des französischen (Drehbuch-)Autors und ehemaligen Regisseurs Jean-Baptiste Andrea war in seinem Land ein großer Erfolg bei der Leserschaft und wurde 2023 mit dem bedeutenden Literaturpreis „Prix Goncourt“ ausgezeichnet. Nun ist Was ich von ihr weiß in deutscher Übersetzung erschienen.

In dieser epischen Geschichte, die Anfang des 20. Jahrhunderts angesiedelt ist, wird das Leben des Bildhauers Michelangelo Vitaliani, genannt Mimo, nachgezeichnet. Der wurde bitterarm geboren, kommt als Kind zum Onkel an die ligurische Küste, um das Handwerk zu erlernen. Dort trifft er auf Viola, Tochter der bekannten Adelsfamilie Orsini. Sie will unabhängig sein, anders als all die Frauen ihrer Zeit. Zwischen Mimo und Viola entwickelt sich eine Freundschaft, die viele Jahre währt und zahlreiche Strapazen übersteht.

Eine monumentale Lebensgeschichte

Sog. Konventionell und altertümlich soll der Roman sein, so die Beschreibung mancher Kritiker. Wir sehen den ersten Punkt anders und fanden gerade den zweiten sehr ansprechend. Von Seite eins weg übt der Text eine sprachliche Sogkraft aus, die uns mitzieht in vergangene Zeiten, eben dorthin, wo diese schicksalhafte Geschichte spielt.Als Lesende folgen wir Mimo und Viola durch die schweren politischen Zeiten der Zwischenkriegszeit, durch persönliche Herausforderungen und nicht zuletzt stehen wir ihnen bei, wenn ihre Freundschaft auf vielen Ebenen geprüft wird, als Mimo dank seiner Begabung zum gefeierten Liebling der Elite aufsteigt. Ein großer, monumental-wuchtiger und angenehm altertümlicher Roman.