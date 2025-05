Emily Henry: Auftrag mit Funkenflug

Die amerikanische Bestseller-Autorin ha ein neues Buch verfasst: "Great Big Beautiful Life".

Dieses neue Buch, Great Big Beautiful Life, sei anders als ihre bisherigen Bücher, so Autorin Emily Henry. Bislang habe sie eher geradlinige, romantisch-amüsante Bücher, sogenannte "Rom-Coms", verfasst, erzählt sie in einem Video-Clip auf ihrem Insta-Kanal.

Mehr zum Thema

Doch Great Big Beautiful Life, das in Amerika bereits auf Platz drei der Times-Bestenliste geklettert ist, dreht sich um die Idee, dass eine Geschichte, deine Geschichte, angefangen hat, bevor du überhaupt auf diesem Planeten aufgetaucht bist, und sie geht noch weiter, wenn du schon längst wieder weg bist." Henry meint weiter: "Das ist ein wirklich wesentlicher Gedanke, besonders im Bezug darauf, wie man das eigene Leben leben will. Ich hoffe, dass meine Leser:innen darüber nachdenken bei der Lektüre."

© oe24

Großer Traum

Alice Scott ist die Hauptfigur dieser Geschichte; ihr großer Traum ist es, als Autorin erfolgreich zu werden, eine große Leserschar mit ihren Büchern anzuziehen. Die Erfüllung ihrer Sehnsucht scheint zum Greifen nah, als Alice die legendäre Margaret Ives aufspürt. Eine lange untergetauchte Erbin einer der skandalösesten Familien. Alice möchte unbedingt die Biografie von Margaret schreiben! Doch genau das hat auch Hayden Anderson vor, der eingebildete, grantige Pulitzerpreis-Gewinner.

Und was will Margaret? Sie lädt beide zu einem Probemonat ein; am Ende entscheidet sie, wer ihre Geschichte aufschreiben darf. Das ist natürlich nicht alles, zwischen Alice und Hayden sprühen die Funken ordentlich hin und her...

Emily Henry hat eine sehr erfrischende Art, Liebesromane zu verfassen. Spritzige Dialoge, ein angenehmer Sprachrhythmus und liebevoll gestaltete Settings - gerne folgt man ihr in diese Geschichte, die zwischendurch auch noch heißer wird, als so manche typische RomCom...

Henry-Bücher bald als Film-Versionen im Kino

Hit-Bücher. Emily Henry begann nach ihrem Studium des „kreativen Schreibens“ als Lektorin und Autorin zu arbeiten. Sie wurde mit Beach Read, das 2020 erschien, quasi über Nacht zur Bestseller-Autorin.Millionen-Seller. Es folgten weitere RomComs wie Book Lovers oder Funny Story. Im März 2023 soll Henry laut einer Erhebung bereits mehr als 2,4 Millionen Bücher verkauft haben.Film-Deals. Ihr 2021 erschienener Roman People We Meet On Vacation soll demnächst im Kino zu sehen sein: Im Oktober 2022 wurde eine Verfilmung durch Sony Pictures nach einem Drehbuch von Yulin Kuang angekündigt, bei der Brett Haley Regie führen und Temple Hill produzieren wird. Im September 2024 wurde bekannt gegeben, dass Tom Blyth und Emily Bader Alex und Poppy spielen werden. 2023 wurde dann weiter erklärt, dass Kuang auch als Regisseurin und Drehbuchautorin für Beach Read angeheuert wurde. Aktueller Stand: Alle von Henrys Büchern sollen eine Film-Version bekommen, die Projekte befinden sich in unterschiedlichen Phasen der Bearbeitung.Einblicke. Auf ihrem Insta-Kanal teilt die Autorin alle Neuigkeiten über ihre Projekte und gewährt ihren über 500.000 Followern regelmäßig Einblick in ihre Arbeit als Schriftstellerin. Sie macht dort auch aufmerksam darauf, dass Meta Bücher verwendet, um seine eigene KI darauf zu trainieren, ähnlich zu schreiben.