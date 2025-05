Papst Leo: Mehrere (!) Biografien bereits erhältlich

So klappte es mit dem schnellen Buch schreiben.

Hoffe, das Buch des verstorbenen Papstes Franziskus findet sich noch in den Topplatzierungen vieler Buchcharts, da ist bereits eine Biografie über Leo, den frisch erwählten Katholiken-Chef, erschienen.

Wahre Freiheit nur in der Distanz Sinnhaftigkeit. Seit wenigen Tagen kann man Papst Leo XIV. – Die Erzählung des neuen Papstes und die Herausforderungen, denen er sich stellen muss, erwerben, derzeit allerdings nur auf Italienisch. Verfasser ist der Vatikan-Experte Saverio Gaeta, der schon über die Leben mehrerer vorheriger Päpste schrieb.

So gelang Bucharbeit

Wie hat er es geschafft, innerhalb von nur 12 Tagen ein Buch zu schreiben? Der APA sagte Gaeta, er habe aufgrund des sich verschlechternden Gesundheitszustandes von Franziskus bereits vor Monaten begonnen, Material über mögliche Papabili zu sammeln. Ein gewisser Grundstock war also zum Zeitpunkt der Papst-Verkündung bereits da, doch gelang es nur mit viel Arbeit und der Hilfe seines Verlages, so schnell zu sein. „In meinem Buch habe ich zwölf Herausforderungen unter die Lupe genommen, mit denen sich der neue Papst auseinandersetzen muss“, so der Autor. KI dabei? Neben oben genannter Arbeitsteilung könnte auch eine KI geholfen haben, das Buch zu beenden. Das würde auch weitere verfügbare Bücher zum Thema sehr gut erklären.