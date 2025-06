Wiener Symphoniker laden zum Prater-Picknick

Ein Konzert unter freiem Himmel, gute Stimmung und ein musikalischer Streifzug von Wien bis über den Atlantik: Das Prater-Picknick der Wiener Symphoniker am 26. und 27. Juni ist auch dieses Jahr ein Fixpunkt zum Start in die Sommerferien.

Direkt vor dem weltberühmten Riesenrad verwandelt sich der Prater in ein Open-Air-Konzertsaal – mit Musik für die ganze Familie. Der Eintritt ist frei. Im Jubiläumsjahr des Orchesters führt Chefdirigent Petr Popelka durch ein abwechslungsreiches Programm: Von Klassikern wie Johann Strauss’ „Die Fledermaus“ über die energiegeladenen „Flying Schnörtzenbrekkers“ von Georg Breinschmid bis hin zu modernen Tönen des österreichischen Singer-Songwriters Lemo.

Wiener Symphoniker Prater-Picknick © Amar_Mehmedinovic

Mit Hits wie „Der Himmel über Wien“ und „Alte Seele“ sorgt er für Gänsehaut-Momente.

Wiener Symphoniker Prater-Picknick © Julia Wesely

Für internationales Flair sorgen Thomas Quasthoff mit Jazz-Standards von Cole Porter und Ervin Drake sowie Sopranistin Alina Wunderlin, die mit Leonard Bernsteins „Glitter and Be Gay“ glänzt. Das Prater-Picknick ist längst zur Tradition geworden – und bringt die Wienerinnen und Wiener auch heuer wieder mit einem musikalischen Fest in die Sommerferien.