Luxusnest für Forster und Meyer-Landrut

Lena und Mark gönnten sich nach der Traumhochzeit jetzt auch eine Traumvilla.

Immobilie. Gerade gaben sich Lena Meyer-Landrut (31) und Mark Forster (39) das zweite Ja-Wort in einer Traumzeremonie in Italien, schon sind die beiden dort auch sesshaft geworden. Ein 300 Jahre altes Anwesen auf dem Land mit einer Hauptvilla (900 Quadratmeter), einem Nebengebäude (200 Quadratmeter) und drei Hektar Garten, dient den Sängern in Zukunft als Liebesnest. Für die Größe ist das Haus mit 2,3 Millionen Euro eigentlich sogar ein wahres Schnäppchen. Jetzt muss es aber erst einmal hergerichtet werden.

Problem. Einzig: Das Paar soll sich laut Bunte einen Pool wünschen, doch das soll nicht machbar sein. Ein Naturteich wäre indes möglich.