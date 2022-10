Mateschitz-Sohn Mark (30): Seit der Matura im Red-Bull-Konzern

Das einzige Kind des Firmengründers wird immer wieder als Kronprinz genannt.

Fuschl. Mark Mateschitz (30) wuchs bei seiner Mutter Anita Gerhardter auf. Er besuchte eine Privatschule in Salzburg (Werkschulheim Felbertal), an der er 2011 maturierte. Danach studierte Mark Betriebswirtschaft.

Chef. Nebenbei führte ihn sein Vater in die Geschäftswelt ein. Die Hälfte der Anteile an der „Dietrich Mateschitz Verwaltungs OG“ bekam Mark übertragen noch bevor er 20 war. Vor einigen Jahren bekleidete er die Chefposition bei der Thalheimer Heilwasser GmbH und engagierte sich stark im Immobilien-Business seines Vaters. Zusätzlich ist er seit heuer auch in der Führungsriege von „Wings for Life“ tätig, dass seine Mutter leitet.

Den Nachnamen seines Vaters übenahm er erst vor einigen Jahren. Mark ist ein echter „Bulle“: Im Sternzeichen ist er Stier.