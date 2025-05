Minister glänzte auf rotem Teppich in New York

Bundesminister Peter Hanke war am Freitag im Big Apple zu Gast, wo er zu Walzerklängen rot-weiß-rote Kultur zelebrierte.

Am Freitagabend verwandelte sich das elegante Cipriani in Manhattan in einen festlichen Ballsaal, als beim Viennese Opera Ball New York echte Wiener Tradition im Big Apple Einzug hielt. Daniel Serafin und Silvia Frieser führten die prominenten Gäste durch eine Nacht voll Walzerklänge und österreichischer Gastfreundschaft. Das Event war Teil des Programms "Johann Strauss 2025 Wien".

© Charles Wills ×

© Charles Wills ×

Die Werke des Walzerkönigs wurden vom eigens formierten Viennese Opera Ball Orchestra unter der Leitung von Maestro Rainer Sulzgruber dargeboten. Den Abend eröffneten zwölf Debütantenpaare mit einem beeindruckenden Einzug, unter Anleitung von Sandra Stockmayer von der Tanzschule Svabek. Mit Opernstars wie Aigul Akhmetshina (Mezzosporanistin), Maria Barakova (Mezzosporanistin), Broadway-Star Daniel Berryman, dem zweifachen Grammy-Preisträgerin J’Nai Bridges (Mezzosporanistin), Mikayla Sager (Sopran), Maritina Tampakopoulos (Sopranistin), Adam Smith (Tenor) und Johana Will (Sopranistin) erlebten die Amerikaner ein Line-up, das vielfältig wie herausragend gleichermaßen war und entsprechend applaudiert wurde.

Applaus für rot-weiß-rote Kultur

Der Ball stand nicht nur im Zeichen des kulturelles Austauschs, sondern auch des politischen. So fanden sich unter den Gästen Diplomaten, Unternehmer und Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur, unter ihnen Peter Hanke, seit 1. April Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur. "Österreich zeigt in der erfrischenden und attraktiven Präsentation seiner facettenreichen Kultur Innovationskraft, die weltweit Beachtung findet", so Hanke.

© Charles Wills ×

© Charles Wills ×

Akklamiert wurde die österreichisch-amerikanische Kulturfreundschaft unter anderem von Ingrid Flick (Unternehmerin), Peter Hanke (Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur), Agnes Husslein-Arco (Heidi Horten Collection), Albert Maurer (M. Maurer), Pablo Meier-Schomburg (Künstler und Gastronomie-Ikone), Vizebürgermeister Dominik Nepp (Stadt Wien), Stefan Ottrubay (Esterházy), Klaus Panholzer (Schönbrunn Group), Botschafterin Petra Schneebauer (Botschaft der Bundesrepublik Österreich in den Vereinigten Staaten von Amerika), Designerin Carolin Sinemus (Madl Salzburg), Camillo Stepanek (Künstler) oder Ex-US-Botschafterin Helena von Damm sowie Landtagspräsident Ernst Woller (Stadt Wien).