× AC/DC: Countdown zur Tour! Mit Wien-Doppelpack?

Von Metallica über Zucchero bis Take That. Der Konzert-Sommer 2024 wir heiß wie nie. Schon bald folgt das absolute Highlight: AC/DC! Die Teufelsrocker sollen für die Comeback-Tour mindestens einen Stopp in Wien einplanen.

Metallica (1.Juni, Ebreichsdorf), Nickelback (4. Juni, Wien) Zucchero (15. Juli, Mörbisch und 25. Juli, St. Pölten), Take That (4. Juli, Burg Clam), Robin Schulz (21. Juli, Mossburg), dazu Diana Krall, Anna Netrebko oder Pizzera & Jaus bei Klassik am Dom, ein neues Starkes-Bandpaket mit u.a. The Hives, Deichkind und The Libertines für das Lid0 Sounds in Linz (28. Bis 30. Juni) und natürlich das erst 2026 gezündete 360 ° -Spektakel von Helene Fischer – rechtzeitig zum Weihnachts-Geschäft gibt’s jede Menge neue Konzert-Termine und Vorverkaufs-Starts. Jetzt fehlt eigentlich nur mehr das Hardrock-Highlight des Jahres 2024.

© Getty Images ×

In Kürze wollen auch AC/DC endlich die Daten ihre Comeback-Tournee und damit auch die heißersehnten Österreich-Pläne bekannt geben! Eines ist dafür mittlerweile so gut wie fix: Die 300-Millionenfach verkauften Hardrock-Hymnen wie „Hells Bells“, „For Those About To Rock“ oder „Highway To Hell“ werden wohl wieder im Ernst Happel Stadion erklingen.

© oe24

Die angedachte Option in Spielberg den Rekord von 2015 (115.000 Fans) zu übertreffen wurde mittlerweile von Angus Young und Co. wohl wieder verworfen. Für heimische Fans könnte das zum sogar doppelten Glücksfall werden: In München ist das Olympiastadion ja bereits für zwei AC/DC-Konzerte am 12. und 14. Juni reserviert. Deshalb gilt auch im Happel-Stadion ein Doppelpack als wahrscheinlich!