Aguilera sorgt für Star-Alarm in Ischgl

Beim Top of the Mountain Closing Concert 2026 wird Christina Aguilera das Saisonfinale krönen.

Tirol. Wenn sich am 2. Mai 2026 der Winter in Ischgl verabschiedet, wird’s glamourös in der Tiroler Bergwelt: Weltstar Christina Aguilera steht beim "Top of the Mountain Closing Concert" auf der Bühne der Idalp! Mit ihrer Powerstimme über vier Oktaven, sieben Grammy Awards und Welthits wie "Beautiful", "Genie in a Bottle" und "Dirrty" bringt die US-Diva internationales Superstar-Flair ins Skigebiet Silvretta Arena.

Ischgl, das längst als "Pioneer of Music Acts in the Alps" gilt, reiht mit Aguilera einen weiteren Superstar in seine Hall of Fame ein. Nach Größen wie Elton John, Robbie Williams, Tina Turner und Rihanna wird die Pop-Ikone 2026 das Saisonfinale zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.

Sozial engagierte Sängerin

Doch Aguilera steht nicht nur für Musikgeschichte, sondern auch für Haltung und Herz: Die Sängerin engagiert sich seit Jahren für Gleichberechtigung, LGBTQ+-Rechte und den Kampf gegen häusliche Gewalt. Als globale Sprecherin der World Hunger Relief Initiative von "Yum! Brands" half sie dabei, über 150 Millionen Dollar für das Welternährungsprogramm und andere Hilfsorganisationen zu sammeln.

"2026 wird zur Hommage an eine außergewöhnliche Karriere – und zu einem Moment, in dem Popkultur und Alpenkulisse zu einer magischen Einheit verschmelzen", heißt es in einer Aussendung des Tourismusverbandes Paznaun – Ischgl.

Tickets sind unter tickets.ischgl.com erhältlich.

Die Skipasstarife inklusive Konzert betragen am 2. Mai 2026 für Erwachsene und Senioren 165 Euro und für Kinder 99 Euro.