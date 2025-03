× Anastacia zündet heute ihre heiße Jubiläums-Show

Pop-Queen Anastacia feiert heute den 25. Geburtstag ihrer Hit-CD "Not that Kind" in der Wiener Stadthalle F. Auch mit den Hits von Gun’s Roses, Free und den Toten Hosen.

„Tage wie diese“! Die Hymne der Toten Hosen in der coolen englischen Rock-Version „Best Days“. Dazu die ewigen Kracher von Guns N' Roses („Sweet Child O'Mine“) oder Free („All Right Now“). Chart-Queen Anastacia lässt es heute in der Wiener Stadthalle F zum 25. Geburtstag ihrer Debüt-CD "Not That Kind“ krachen .

© Getty Images ×

© Getty Images ×

"Bei meinem ersten Album konnte ich nicht auf Tour gehen, weshalb diese Tour für mich jetzt etwas ganz Besonderes wird: eine große Jubiläumsparty!" erklärt sie die eindringliche Pop-Zeitreise vom Opener „One Day in Our Life“ über den ersten Welthit „I’m Outta Love“ bis zu Finale mit dem Chart-Kracher „Left Outside Alone“, mit dem sie ja anno 2004 auch bei uns Platz 1 der Charts eroberte und den Anastacia jetzt in einer A cappella Version anstimmt. Gänsehaut-Garantie.

© Getty Images ×

© Getty Images ×

Am 12. Juli gibt’s auf der malerischen Donaubühne in Tulln die Zugabe.