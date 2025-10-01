Beliebter Techno-DJ mit nur 25 Jahren gestorben

Der Südtiroler Musiker Daniel Frasnelli ist tot. Der Künstler aus Unterinn am Ritten starb Anfang der Woche im Alter von nur 25 Jahren

Zuvor soll er mehrere Wochen im Krankenhaus behandelt worden sein.

Frasnelli galt als vielseitiges Talent. Unter dem Namen „Narfos“ machte er sich in der Techno-Szene einen Namen und erreichte mit einzelnen Songs über eine Million Klicks. Ab 2020 trat er als „Sarfon“ auf und widmete sich Dialektrap – etwa mit dem Song Wert Schun Gian. Auch über die Grenzen Südtirols hinaus wurde er damit bekannt.

Die Anteilnahme ist groß. Publizist und Radiomoderator Reinhold Giovanett würdigte Frasnelli als „intelligenten, jungen, sympathischen Musiker“. Mit seinen energievollen Tracks habe er es verstanden, Geschichten zu erzählen. Auch in seiner Heimatgemeinde Ritten herrscht Bestürzung. Bürgermeisterin Julia Fulterer erklärte gegenüber dem Portal STOL: „Er war ein aufstrebender Künstler, der sich nicht gerne in eine Schublade stecken ließ. Es ist traurig, wenn ein so junger Mensch stirbt. Er hätte noch viel vorgehabt.“

Frasnelli sprach öffentlich über seine Depressionen. Er war Teil der Dokumentation Lichter im Chaos – Junge Menschen, Depressionen und Wege zur Hoffnung.