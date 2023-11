× Billboard Music Awards: Morgan Wallen bremst Taylor Swift aus

Country-Sänger Morgan Wallen nach Rassismus-Aufreger rehabilitiert: 11 Preise bei den "Billboard Music Awards". Taylor Swift holte „nur“ 10.

2001 wurde Country-Sänger Morgan Wallen „gecancelt“. Nachdem ein Privat-Video aufgetaucht ist, in dem er betrunken das „N-Wort“ verwendete, wurden seine Songs von 400 Radio-Stationen gestrichen und er von allen Award-Zeremonien ausgeladen. Jetzt ist er rehabilitiert. Nach dem Mega-Seller „One Thing at a Time“, der sich 15 Wochen an der Spitze der US-Charts hielt, gab‘s am Sonntag gleich 11 Billboard-Awards. Darunter für das erfolgreichste Album des Jahres („One Thing at a Time)“, als bester männlicher Künstler und als Country-Sänger.

Wallen, der jüngst seine berühmte Vokuhila-Frisur rasierte und jetzt einen modischen Kurzhaarschnitt trägt, stellte damit sogar Pop-Queen Taylor Swift in den Schatten. Sie durfte sich in Abwesenheit im fernen Rio über „nur“ 10 Preise freuen. Auch über den Haupt-Preis „Top Artist“, wo sie sich u.a. gegen Wallen durchsetzte. Swift hat damit nun insgesamt 39 Preise abgeräumt. So viel wie sonst nur Drake. Die Preisverleihung, bei der auch Country-Star Zach Bryan (6 Preise), Drake (5) oder SZA (4) mehrfach jubeln durften, wurden diesmal nur online abgehalten.

Das sind die wichtigsten Sieger der Billboard Music Awards:

Top Artist: Taylor Swift

Top New Artist: Zach Bryan

Top Male Artist: Morgan Wallen

Top Female Artist: Taylor Swift

Top Billboard 200 Artist: Taylor Swift

Top Hot 100 Artist: Morgan Wallen

Top Hot 100 Songwriter: Taylor Swift

Top Streaming Songs Artist: Morgan Wallen

Top Radio Songs Artist: Taylor Swift

Top Song Sales Artist: Taylor Swift

Top Billboard Global 200 Artist: Taylor Swift

Top Billboard Global (Excl. U.S.) Artist: Taylor Swift

Top Country Artist: Morgan Wallen

Top Country Male Artist: Morgan Wallen

Top Country Female Artist: Taylor Swift

Top Country Touring Artist: Morgan Wallen

Top Billboard 200 Album: Morgan Wallen, One Thing at a Time

Top Country Album: Morgan Wallen, One Thing at a Time

Top Hot 100 Song: Morgan Wallen, “Last Night”

Top Streaming Song: Morgan Wallen, “Last Night”

Top Selling Song: Taylor Swift, “Anti-Hero”

Top Country Song: Morgan Wallen, “Last Night”