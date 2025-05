Dramatische Szenen hinter den Kulissen eines musikalischen Großereignisses: Die brasilianische Polizei hat nach eigenen Angaben einen geplanten Bombenanschlag auf das Mega-Konzert von Pop-Ikone Lady Gaga am vergangenen Samstag in Rio de Janeiro vereitelt

In einer offiziellen Mitteilung teilten die Behörden mit, dass ein Mann und ein Teenager festgenommen wurden. Ihnen wird vorgeworfen, einen koordinierten Anschlag mit Sprengsätzen und Molotowcocktails geplant zu haben. Laut Ermittlungen versuchten sie sogar, Minderjährige zu rekrutieren und sollen online zu Selbstverletzungen angestiftet haben. Besonders alarmierend: Die Gruppe verbreitete in sozialen Netzwerken Hassbotschaften gegen Homosexuelle und Transpersonen. Ein mögliches religiöses oder politisches Motiv der Tatverdächtigen wurde bislang nicht öffentlich bestätigt. Dass ausgerechnet Lady Gaga Ziel des Anschlags werden sollte, dürfte kaum Zufall sein. Die Sängerin ist bekennende Unterstützerin der LGBTQ+-Community – und schwenkte auch bei ihrem Auftritt in Rio demonstrativ die Regenbogenflagge.

Lady Gaga Konzert in Rio

Die geplante Gewalttat konnte dank gezielter Polizeiarbeit verhindert werden – das Konzert ging ohne Zwischenfälle über die Bühne. Für viele ihrer Fans war der Abend jedoch nicht nur musikalisch ein Highlight, sondern ein emotionaler Befreiungsschlag. So wie für Alan Jones aus dem Bundesstaat Santa Catarina. Der junge Mann ließ sich eine Zeile aus Gagas Hit „Born This Way“ tätowieren: „Durch dieses Lied habe ich begonnen, mich selbst zu akzeptieren“, erklärte er.

Lady Gaga in Rio de Janeiro

Touristenboom dank Lady Gaga

Lady Gagas Konzert war nicht nur ein kulturelles, sondern auch ein wirtschaftliches Großereignis. Die Stadtverwaltung von Rio hatte die Show gezielt organisiert, um die Tourismusbranche nach der Pandemie neu zu beleben. Mit 500.000 angereisten Touristen wurde die Erwartung sogar verdoppelt. Schon Tage vor dem Konzert strömten ihre „Little Monsters“, wie sich ihre Fangemeinde nennt, in Scharen in die brasilianische Metropole.

Für viele war es die erste Gelegenheit seit Jahren, ihr Idol live zu erleben. Der letzte geplante Auftritt der Grammy-Gewinnerin in Brasilien – beim Festival „Rock in Rio“ 2017 – musste aus gesundheitlichen Gründen abgesagt werden. Dass sie nun mit einem historischen Konzert zurückkehrt und zugleich ein mutmaßlicher Terroranschlag verhindert werden konnte, macht dieses Event in mehrfacher Hinsicht unvergesslich.