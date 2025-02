Chappell Roan gewinnt Grammy als beste neue Künstlerin

Sängerin und Songwriterin Chappell Roan hat bei den Grammys den Preis als beste neue Künstlerin des Jahres gewonnen.

Die 26-Jährige hatte mit ihrem Debütalbum "The Rise and Fall of a Midwest Princess" und ihren Songs "Hot to Go!", "Good Luck, Babe!" und "Pink Pony Club" weltweite Hits gelandet.

In ihrer Dankesrede forderte Roan Plattenfirmen dazu auf, auch junge Künstler besser zu bezahlen und ihnen eine Krankenversicherung zu garantieren. "Labels! Wir sorgen für euch, aber sorgt ihr auch für uns?" ("We got you, but do you got us?"), fragte Roan.

Sie setzte sich unter anderem gegen Sabrina Carpenter ("Espresso"), Shaboozey ("A Bar Song (Tipsy)") und Benson Boone ("Beautiful Things") durch. Zuletzt hatten unter anderem Olivia Rodrigo, Billie Eilish und Dua Lipa den wichtigen Musikpreis in dieser Kategorie gewonnen. Die Grammys werden in mehr als 90 Kategorien vergeben.