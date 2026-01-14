Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Von Schwarzenegger versenkt – Instagram-Star geht auf Kabarett-Tour
© zVg

Rolfs Vater

Von Schwarzenegger versenkt – Instagram-Star geht auf Kabarett-Tour

14.01.26, 09:27
Teilen

Jetzt wird's laut! Instagram-Kultstar Rolfs Vater geht auf Kabarett-Tour. 

Er wurde einst von Arnold Schwarzenegger im See versenkt, sorgt mit seinen schrulligen Sketchen für unglaubliche Zugriffszahlen.

Alleine im Dezember 2025 schauten 30 Millionen auf Instagram und TikTok bei Rolfs Vater vorbei.

Von Schwarzenegger versenkt – Instagram-Star geht auf Kabarett-Tour
© zVg

Jetzt wechselt der beliebte Schreihals auf die Bühne und geht auf Kabarett-Tour - seine legendären Ausraster sind natürlich auch mit dabei.

Echt jetzt!? heißt seine neue Show: "Es wird ein wirklich lustiges Programm für die ‚ganz normale‘ Familie. Ein bisserl Provokation ist natürlich auch immer dabei", verspricht der Insta-Star gegenüber oe24.

Die Tickets sind heiß begehrt und HIER erhältlich!  

Alle Termine:
31.03.2026 – Wien (Orpheum)
20.04.2026 – Graz (Dom)
05.05.2026 – Duisburg
06.05.2026 – Hamburg
07.05.2026 – Berlin
14.06.2026 – Wien (Orpheum)

Ein unterhaltsamer Abend ist jedenfalls garantiert!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden