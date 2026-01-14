Von Schwarzenegger versenkt – Instagram-Star geht auf Kabarett-Tour

Jetzt wird's laut! Instagram-Kultstar Rolfs Vater geht auf Kabarett-Tour.

Er wurde einst von Arnold Schwarzenegger im See versenkt, sorgt mit seinen schrulligen Sketchen für unglaubliche Zugriffszahlen.

Alleine im Dezember 2025 schauten 30 Millionen auf Instagram und TikTok bei Rolfs Vater vorbei.

© zVg

Jetzt wechselt der beliebte Schreihals auf die Bühne und geht auf Kabarett-Tour - seine legendären Ausraster sind natürlich auch mit dabei.

Echt jetzt!? heißt seine neue Show: "Es wird ein wirklich lustiges Programm für die ‚ganz normale‘ Familie. Ein bisserl Provokation ist natürlich auch immer dabei", verspricht der Insta-Star gegenüber oe24.

Die Tickets sind heiß begehrt und HIER erhältlich!

Alle Termine:

31.03.2026 – Wien (Orpheum)

20.04.2026 – Graz (Dom)

05.05.2026 – Duisburg

06.05.2026 – Hamburg

07.05.2026 – Berlin

14.06.2026 – Wien (Orpheum)

Ein unterhaltsamer Abend ist jedenfalls garantiert!