× Comeback für Skandal-Festival FYRE - Tickets kosten bis zu 1,1 Millionen Dollar!

2017 lieferte Billy McFarland mit dem FYRE-Festival der Pop-Skandal aller Zeiten. 2018 musst er dafür auch in den Knast. Jetzt probiert er es wieder. Mit Ticket-Preisen bis zu 1,1 Millionen Dollar.

Es war der größte Konzertal Skandal alle Zeiten. 2017 plante Billy McFarland ein Top-Exklusives Festival mit Mega-Stars wie Ja Rule, Tyga, Blink-182 oder Major Lazer auf der Bahamas-Insel Great Exuma und Ticketpreisen bis zu 12.000 US-Dollar. 5.000 Fans waren angereist, nur ging das Festival nie über die Bühne. Weil das Gelände nicht rechtzeitig fertig wurde und die VIPSs in Katastrophenschutzzelten untergebracht werden mussten.

Billy McFarland wurde dafür Oktober 2018 zu sechs Jahren Gefängnis sowie einer Strafzahlung in Höhe von 26 Millionen US-Dollar verurteilt. Nachzusehen auch in der aufsehenerregenden Netflix-Doku. „FYRE: The Greatest Party That Never Happened“

Jetzt bringt MCFarland das FYRE Festival zurück. Und das mit noch irreren Preisen. Für die zwischen 30. Mai und 2. Juni auf der mexikanischen Insel Mujeres geplante Veranstaltung werden nämlich neben den mit 1.400 Dollar ohnedies überteuerten Festival-Pässen auch „God of Fyre“ Super-VIP-Tickets verkauft. Zum unglaublichen Preis von 1,1 Millionen Dollar! Dafür gibt’s aber u.a. einen eigenen Heli-Transport, 24/7 Privat-Chauffeur, eine Luxus-Yacht als Quartier und einen eigenen "Fightpit", wo man sich zur Gaudi mit anderen Festival-Besuchern schlagen kann.

Oder auch nur für die eigene Dummheit auf den Kopf hauen, denn es eines gibt es bislang noch nicht: ein Line-Up.