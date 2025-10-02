Alles zu oe24VIP
Ex-One-Direction-Star Louis Tomlinson kommt für Konzert nach Wien
Ex-One-Direction-Star Louis Tomlinson kommt für Konzert nach Wien

02.10.25, 09:18 | Aktualisiert: 02.10.25, 10:40
Der einstige Boyband-Star gastiert am 6. April in der Wiener Marx Halle

Nach Veröffentlichung seiner neuen Single "Lemonade" hat Ex-One-Direction-Sänger Louis Tomlinson nun Konzerte für 2026 angekündigt. Die "How Did We Get Here?"-Welttournee wird ab März 2026 durch Europa und Nordamerika führen. Auf dem Plan steht dabei auch eine Show am 6. April in der Wiener Marx Halle, wie der Veranstalter mitteilte.

Wien-Konzert von Louis Tomlinson
"Lemonade" ist der erste Vorbote auf das dritte Solo-Album ("How Did We Get Here?") des Sängers und Songschreibers. Dieses soll am 23. Jänner erscheinen. Der 24-Stunden-Presale für Wien-Tickets startet unter www.ticketmaster.at/presale am 9. Oktober ab 10.00 Uhr, ab dem Folgetag, 10.00 Uhr, geht es in den generellen Vorverkauf (u.a. auch bei Ö-Ticket).

