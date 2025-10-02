Ex-One-Direction-Star Louis Tomlinson kommt für Konzert nach Wien

Der einstige Boyband-Star gastiert am 6. April in der Wiener Marx Halle
Nach Veröffentlichung seiner neuen Single "Lemonade" hat Ex-One-Direction-Sänger Louis Tomlinson nun Konzerte für 2026 angekündigt. Die "How Did We Get Here?"-Welttournee wird ab März 2026 durch Europa und Nordamerika führen. Auf dem Plan steht dabei auch eine Show am 6. April in der Wiener Marx Halle, wie der Veranstalter mitteilte.
"Lemonade" ist der erste Vorbote auf das dritte Solo-Album ("How Did We Get Here?") des Sängers und Songschreibers. Dieses soll am 23. Jänner erscheinen. Der 24-Stunden-Presale für Wien-Tickets startet unter www.ticketmaster.at/presale am 9. Oktober ab 10.00 Uhr, ab dem Folgetag, 10.00 Uhr, geht es in den generellen Vorverkauf (u.a. auch bei Ö-Ticket).