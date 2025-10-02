Ex-One-Direction-Star Louis Tomlinson kommt für Konzert nach Wien

Der einstige Boyband-Star gastiert am 6. April in der Wiener Marx Halle

Nach Veröffentlichung seiner neuen Single "Lemonade" hat Ex-One-Direction-Sänger Louis Tomlinson nun Konzerte für 2026 angekündigt. Die "How Did We Get Here?"-Welttournee wird ab März 2026 durch Europa und Nordamerika führen. Auf dem Plan steht dabei auch eine Show am 6. April in der Wiener Marx Halle, wie der Veranstalter mitteilte.

© TZOe Zeidler-Künz

"Lemonade" ist der erste Vorbote auf das dritte Solo-Album ("How Did We Get Here?") des Sängers und Songschreibers. Dieses soll am 23. Jänner erscheinen. Der 24-Stunden-Presale für Wien-Tickets startet unter www.ticketmaster.at/presale am 9. Oktober ab 10.00 Uhr, ab dem Folgetag, 10.00 Uhr, geht es in den generellen Vorverkauf (u.a. auch bei Ö-Ticket).