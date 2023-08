Frequency heiß und nackt wie nie

Zweiter Tag am Frequency stand in Zeichen von Po(p) und Politik: Mathea rockte im BH, SPÖ-Chef Babler ließ sich am Campingplatz feiern.

Macklemore im Team-Trikot, Mathea als heiße Mode-Queen und viel Polit-Prominenz. Dazu ein heißes Nacktshooting! Aufregender Start beim Frequency Festival in St. Pölten. Seit Donnerstag und noch bis Sonntag früh feiern 150.000 Fans - erstmals seit Jahre nicht ausverkauft - die letzte große Sommer-Party!

Zwischen Bier, Baden und Balzen wird dabei für viele die Musik zur Nebensache. Und somit auch eine große Enttäuschung verziehen. Die Ärzte, angeblich ja „Die Beste Band der Welt“, blieben am Frequency viel schuldig. Geprägt von technischen Problemen und Proben-Verzicht („Wir haben fünf Wochen lang nicht einmal miteinander telefoniert“.) hetzten Farin Urlaub und Co. einen schrägen Mix aus Hits (Lasse reden) und Füllern (Noise) lustlos runter.

Ein Rohrkrepierer, vor allem in direkten Vergleich zu Chart-Star Macklemore der sich als Vorprogramm zum König des Frequency kürte. Mit rot-weiß-roten Herz („Immer wenn ich in bei euch in Österreich bin dann bin ich gut drauf“),nie enden wollendem Hitfeuerwerk von Thrift Shop bis And We Danced und dem roten Trikot unsere Kicker.

In Punkto Mode war aber Mathea, der einzige heimische Topstar im Festival-Programm, die absolute Queen: kesses Netz-Top über schwarzem Bh. Fast noch aufregender als ihr „Skandal-Outfit“ beim Ukraine Benefiz. Leider hielt die Stimme nicht was der Look versprach: ziemlich dünnes Gesäusle zu Chart-Hits wie Chaos oder 2x. Darüber konnten auch die vielen Feuersalven nicht weg täuschen. In Summe: Keine Vorgabe für die Imagine Dragons, die rund um Mitternacht als absolutes Highlight angesetzt waren.

Am Samstag setzen u.a. Armin van Buuren, KiZ und Krafklub das Finale hinter ein hochpolitisches Festival: Beim Auftakt rockte auch Klimaministerin Leonore Gewessler mit. Am Freitag ließ sich SPÖ-Chef Andreas Babler am Campingplatz feiern.

