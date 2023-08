Nackter Wahnsinn am Frequency

Am Frequency Festival ging es am Freitag schon vor der ersten Band heiß her! Fotograf Gerrit Starczewski rief zum nackten Catwalk auf. An die Hundert Fans zogen sich dafür aus.

Teilnahme ab 18 Jahren und Mitmachen nur ganz ohne Gewand. Heiße Kunst-Aktion am Frequency Festival. Nach 6-jähriger Pause wurde am Freitag in St. Pölten wieder gestrippt: Fotograf Gerrit Starczewski rief, und an die 100 Freiwillige machten unter den Motto „NakedHeart“ mit. Dafür wurde sogar extra das Gelände früher geöffnet.

Nach seinen berühmten Nacktbildern in Herzform ließ Starczewski seine Nackt-Models diesmal am Catwalk laufen. Von der Green Stage Bühne in Richtung Mischpult. Da wurde sich cool in Pose geworfen. Alles Nackt natürlich

© TZOE Zeidler-Künz ×

© TZOE Zeidler-Künz ×

Bei knapp 30 Grad wurde dann auch für Erfrischung gesorgt. Die Nackten wurden mit dem Wasserschlauch abgespritzt. Dann ließ Starczewski, der übrigens auch nackt hinter der kamera stand, die Konfetti fliegen. Glitzer-Stimmung wie in Hollywood. Oder einst in Woodstock. Dan Nackten hat’s getaugt. Mit Bier in der Hand wurden nach der Kunst-Aktion auch noch unzählige Erinnerungsfotos geknipst.