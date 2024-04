× (F)rohe Ostern mit Judas Priest in Wien

Heute gibt's für den Osterhasen was auf die Ohren: ÖSTERREICH holt Judas Priest in die Stadthalle. 9.000 Fans feiern die neue Hit-Show "Invincible Shield" bei der im Vorprogramm auch Uriah Heep und Saxon mit dabei sind!

Von wegen Oster-Ruhe. Am heutigen Ostermontag wird es in der Stadthalle unter dem Motto „Metal Masters“ extra laut! ÖSTERREICH holt die Hardrock-Giganten von Judas Priest, die ja gerade mit der aktuellen CD "Invincible Shield" den dritten Frühling und auch ihren ersten Nummer-eins-Hit feiern, nach Wien. Mit Uriah Heep ("Lady in Black) und Saxon ("Crusader") im Vorprogramm! Die volle Konzert-Dröhnung für 9.000 Fans. Und das mit einem Frühstart: Uriah Heep stehen nämlich schon um 18.45 Uhr auf der Bühne. Um 20 Uhr folgen Saxon und ab 21.20 Uhr gibt's Judas Priest!

© Getty Images ×

© Getty Images ×

Priest, die mit opulenter Lightshow und einem überdimensionalen Dreizack am Bühnendach auffahren, haben dafür vom Opener "Invincible Shield" bis zum Finale "Living After Midnight" die 17 größten Hits der über 50-jährigen Karriere einstudiert. Auch eine Rock-Version des Fleetwood-Mac-Klassikers "The Green Manalishi" und natürlich die Hymnen "Breaking the Law" sowie "Painkiller".

© Getty Images ×

© Getty Images ×

Nur Gitarrist Glenn Tipton, der ja an Parkinson leidet und zuletzt beim Heimspiel in Birmingham überraschend doch bei den Zugaben mitrockte, wird eher nicht dabei sein: „Niemand soll ein Ticket kaufen in der Hoffnung, dass Glenn mitspielt, denn das wird eher die besondere Ausnahme sein,“ so Bassist Ian Hill im ÖSTERREICH-Interview.

Das ist die geplante Setlist von Judas Priest in Wien:

Panic Attack

You've Got Another Thing Comin'

Rapid Fire

Breaking the Law

Lightning Strike

Love Bites

Saints in Hell

Crown of Horns

Turbo Lover

Invincible Shield

Victim of Changes

You Don't Have to Be Old to Be Wise

The Green Manalishi (With the Two Prong Crown)

Painkiller

Zugaben:

Electric Eye

Hell Bent for Leather

Living After Midnight