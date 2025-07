Jamie Cullum sagt alle Österreich-Konzerte ab

Shows auf der Donaubühne Tulln und am Linzer Domplatz wurden vom Künstler abgesagt

Es hätte ein Highlight der Donaubühne werden können, wenn Jamie Cullum am 25. Juli sein Konzert gespielt hätte. Leider wurde dieses und ein weiteres Konzert von Cullum in Linz am 26. Juli abgesagt. "Es tut mir sehr leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere bevorstehenden Auftritte in Tulln und Linz aus unvorhergesehenen persönlichen Gründen absagen müssen. Ich habe in den letzten 20 Jahren so viele unvergessliche Konzerte in Österreich vor einem treuen, wunderbaren Publikum gespielt, dass mir diese Entscheidung sehr am Herzen liegt. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis", so das Statement des Künstlers.

© zeidler

Alle, die bereits Tickets für eines der Konzerte erworben haben, können diese bei der Vorverkaufsstelle, bei der sie gekauft wurden, retournieren.