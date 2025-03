× Justin Timberlake rockt Wiener Happel-Stadion!

Es wird ein heißer Konzert-Sommer im Wiener Happel-.Stadion. Der jüngste Neuzugang im Show-Reigen ist kein geringerer als Superstar Justin Timberlake

Vor sieben Jahren gab sich Justin Timberlake zum letzten Mal in Wien die Ehre. Spielte er damals noch in der Stadthalle, dürfen sich Fans heuer über ein Stadion-Konzert freuen. Am 14. Juli kommt der Superstar nach Österreich und wird im Happel-Stadion sein Hit-Feuerwerk zünden. Letztes Jahr enttäuschte Timberlake seine Austro-Fans, da Österreich damals nicht am Plan seiner "The Forget Tomorrow Wolrd"-Tour stand. Jetzt macht er es wieder gut und schaut im Rahmen seiner Festival- und OpenAir-Tournee doch noch nach Wien. Als Support-Act hat er Star-Producer und Rapper Timbaland mit dabei. Tickets gibt es im exklusiven Pre-Sale bereits am 19. März um 10 Uhr. Der reguläre Vorverkauf startet am Freitag, den 21. März ebenfalls um 10 Uhr.

© TZOE/Zeidler

Justin Timberlake hat im Laufe seiner Karriere weltweit über 54 Millionen Alben und 63 Millionen Singles und als Leadsänger von *NSYNC weitere 70 Millionen Tonträger verkauft. Justin hat zehn Grammy Awards in den Genres Pop, Dance und R&B gewonnen, darunter für seine erfolgreichen Soloalben "Man of the Woods", "The 20/20 Experience", "FutureSex/LoveSounds" und sein Debüt-Soloalbum "Justified" – sowie seine Zusammenarbeit mit Jay-Z.

Justin Timberlake © Getty ×

Er hat weltweit über 23 Milliarden Audio- und Videostreams vorzuweisen und vier Emmy Awards für seine unvergesslichen Auftritte bei "Saturday Night Live“ gewonnen. Im Filmbereich arbeitete er als Synchronsprecher für den erfolgreichen DreamWorks-Animationsfilm TROLLS, einschließlich des dritten Teils "Trolls - Gemeinsam stark" aus dem Jahr 2023. Sein Hit "Can't Stop the Feeling!“ aus "Trolls" wurde 2017 als "Bester Original-Song“ für einen Oscar nominiert. Zuletzt veröffentlichte Justin Timberlake sein sechstes Studioalbum "Everything I Thought It Was" mit 18 brandneuen Titeln, darunter die Hit-Singles "Selfish“ und "No Angels“.

Heißer Konzert Sommer

Timberlakes Konzert in Wien ist nur eines der OpenAir-Highlights im Happel-Stadion. Weiters angesagt haben sich.

12. Juli: Robbie Williams

14. Juli: Justin Timberlake

17. Juli: Iron Maiden

19. Juli: Seiler & Speer

24. Juli: Guns N'Roses

© Instagram ×

Der Musik-Sommer kann somit kommen!