Heute startet Ticket-Run auf Robbie in Schladming

Am 7. und 8. Dezember heizt Robbie in Schladming ein. Ab 9 Uhr gibt’s die Tickets.

Musik. Sein Open Air vor der Burg Hochosterwitz musste ja wegen Unwetter abgesagt werden. Am 7. und 8. Dezember macht es Robbie Williams in Schladming wieder gut. Mit einem Doppelpack zum Ski Opening für 40.000 Fans im Planai-Stadion. Heute um 9 Uhr startet bei oeticket der Vorverkauf. Auch für Packages inkl. Hotel und Skipass.

Auftritt. „Man hat mich eingeladen. Und das ist ein großartiger Ort. Also warum nicht?“, erklärt Robbie im ÖSTERREICH-Interview in typischer Spaßvogel-Manier seinen Winter-Hit, für den er ja am Sonntag sogar extra auf die Reiteralm gekommen war. Standesgemäß im Hubschrauber.

Show. Am Programm steht eine adaptierte Version der Best-of-Show XXV, mit der er ja schon im März 30.000 Fans in Wien begeisterte: Alle Hits von Let Me Entertain You über Feel bis Angels, seine Lebens-Beichte („Für euch ist diese Show Entertainment, für mich Therapie!“) und auch ein Covid-Gag. Zu Strong wird er wieder einen Schwächeanfall vortäuschen. „Das mache ich bei jeder Show, um etwas Zeit zu gewinnen!“