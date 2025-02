× Kyle Gass: Wien-Comeback nach Trump-Skandal

Im Juli wünschte Kyle Gass dem damaligen Präsidentschafts-Kandidat Donald Trump den Tod. Musik-Partner Jack Black stoppte darauf die gemeinsame Band Tenacious D. Jetzt legt der Aufreger Gass wieder los. Am18. Mai gibt's das Wien-Konzert.

"Bitte Trump das nächste Mal nicht verfehlen!" Am 14. Juli sorgte Kyle Gass, die unbedeutendere Hälfte des Kult-Musik-Duos Tenacious D („Tribute“), mit einem Geburtstagswunsch bei einem Konzert in Sydney, Australien für helle Aufregung. Danach zog sein Band-Kollege, der Schauspieler Jack Black („School of Rock“), die Notbremse. „Nach reiflicher Überlegung halte ich es nicht mehr für angemessen, die Tenacious D-Tour fortzusetzen. Alle zukünftigen kreativen Pläne sind auf Eis gelegt.“

© zeidler ×

© zeidler ×

Jetzt legt Gass wieder los und spielt mit seiner neuen Band am 18. Mai auch im Wiener Chelsea auf. „Kyle Gass von Tenacious D und sein neues Akustik-Trio The Kyle Gass Company rasen durch Europa auf der Mission, mit jedem einzelnen von euch abzuhängen... und spielen Sie dabei ein wenig Musik,“ heißt es dazu in einer Presseaussendung