Linkin Park kommen ins Happel-Stadion – Karten ab Mittwoch

Rock-Sensation in Wien! Linkin Park kommen nach ihrem Auftritt beim Nova Rock in einer Woche auch 2026 nach Österreich: Am 9. Juni ins Ernst-Happel-Stadion!

Nach ihrem jüngsten Erfolg bei den American Music Awards – sie gewannen in der Kategorie Favorite Rock Song mit „The Emptiness Machine“ – kündigen Linkin Park neue Termine für ihre From Zero World Tour an. Im Sommer 2026 wird die Band bei mehreren Festivals sowie in großen Stadien in Europa auftreten. Der Tourstart ist für den 29. Mai geplant, insgesamt sind acht Shows bestätigt. Linkin Park wird unter anderem in Schweden, Spanien, Portugal, Italien, Deutschland und Österreich live zu erleben sein. Für Österreich ist folgendes Konzert angesetzt: 09. Juni 2026

Ernst-Happel-Stadion, Wien Online-Vorverkauf: Mittwoch, 4. Juni 2025, 9:00 Uhr bis Donnerstag, 5. Juni 2025, 22:00 Uhr über oeticket.com

Allgemeiner Vorverkaufsstart: Freitag, 6. Juni 2025, ab 9:00 Uhr bei allen bekannten Vorverkaufsstellen Weitere Informationen zu den Tourdaten und zum Ticketverkauf werden in den kommenden Wochen erwartet.