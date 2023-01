Lucinda Williams bringt den Teufel nach München

Am Freitag (13.1.) rockt Americana-Legende Lucinda Williams in München. Mit den teuflischen Songs von Good Souls Better Angels und einem Neil Young Cover.

Drei Grammys, gleich zwei Einträge in der Rolling Stone Liste der 500 wichtigsten Alben (Lucinda Williams, 1988 und Car Wheels on a Gravel Road, 1998) und die Auszeichnung „Americas best Songwriter“ vom renommierten Time Magazine - Lucinda Williams (69) zählt dank Hymnen wie Passionate Kisses oder Get Right with God seit Jahren zu den Speerspitzen der Americana und Country-Music.

Konzert. Seit über 40 Jahren aktiv rockt sie nun nach Herzinfarkt, der umjubelten Coverversionen-Serie Lu's Jukebox mit Neuinterpretationen von Bob Dylan, Tom Petty oder den Rolling Stones und den Arbeiten der für April erwarteten Bio Don’t Tell Anybody The Secrets I Told You, endlich wieder in Europa. Am Freitag (13. Jänner) steht das österreichnahe Konzert in Münchner Technikum am Plan.

Teufel. Rund um Klassiker wie Drunken Angels oder Right in Time will Lucinda Williams dabei das nach wie vor aktuelle 2020er Album Good Souls Better Angels, ein von Kritikern umjubeltes und sogar für den Grammy nominiertes Spätwerk, in den Mittelpunkt stellen: „Der Teufel spielt eine recht große Rolle auf dieser Platte. Ich habe schon immer die Bildsprache in den Songs von Robert Johnson geliebt und diesen wirklich düsteren Delta Blues, der oft klingt, als hätte man ihn direkt aus dem Alten Testament entnommen. Ich fühlte mich außerdem inspiriert von den Songs von Leonard Cohen, Bob Dylan und Nick Cave.“ Und natürlich Neil Young. Mit seiner Hymne Rockin' in the Free World setze Lucinda am Dienstag in Mailand auch das Finale ihres Europa Tourstart.