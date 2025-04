Musik-Aufreger: Till Lindemann hat eine Neue!

Till Lindemann, Frontmann der Kultband Rammstein, verfolgt mit "Lindemann" seit Jahren ein eigenes musikalisches Projekt. Seit 2020 war Jes Paige fester Bestandteil der Live-Band. Doch nun der plötzliche Abschied. Jetzt präsentierte Lindemann seine neue Gitarristin

Unter Fans löste die Personalie heftige Diskussionen aus. Während einige Ruestows Abschied bedauern, freuen sich andere über den Neuzugang. "Alles Gute, Jessica! Willkommen, Dani!", heißt es in zahlreichen Facebook-Kommentaren. Auf Instagram blieb eine direkte Diskussion aus, da die Kommentarfunktion unter Lindemanns Beitrag deaktiviert wurde.

Die neue Gitarristin Dani Sophia, mit der Till Lindemann am 29. November auch inder Wiener Stadthalle aufspielt, bringt nicht nur musikalisches Talent mit, sondern auch eine starke Persönlichkeit. Neben ihrer Arbeit als Musikerin ist sie als Model auf der Bezahlplattform OnlyFans aktiv und setzt sich dort für Transgender-Rechte ein. Ihre klare Haltung gegen Hass und Ausgrenzung macht sie zu einer polarisierenden Figur.

In einem aktuellen Instagram-Post zum "Trans Day of Visibility" (Tag der Sichtbarkeit für Trans-Menschen) betonte sie ihr Engagement: "Ich schwöre, niemals den Hass oder die Angst zu erwidern, die mir entgegengebracht wurden, sondern Liebe und Verständnis zu verbreiten." Ihre Worte fanden in der LGBTQ-Community viel Zuspruch, doch auch Kritik blieb nicht aus. Dani Sophia bezeichnet sich selbst als "Okkultistin" und zeigt sich auf Social Media als selbstbewusste Musikerin. "Ich gehöre zu den besten ein Prozent der Gitarristinnen", erklärt sie in einem ihrer Posts. Ihr neuer Job in Lindemanns Band wird zeigen, ob sie den hohen Erwartungen der Fans gerecht werden kann.

Der Wechsel dürfte nicht der letzte Umbau in Lindemanns Projekt sein. Doch eines ist sicher: Mit Dani Sophia bekommt die Band nicht nur eine talentierte Musikerin, sondern auch eine Künstlerin mit klarer Haltung.