Nach 9 Jahren Beziehung: Katy Perry wieder Single?

Katy Perry und Orlando Bloom haben sich nach fast neun gemeinsamen Jahren getrennt – Quellen zufolge erfolgt die Trennung „respektvoll, aber liebevoll.

Sie lebten seit April getrennt, nachdem Katy ihre Lifetimes Tour gestartet hatte. In Australien wurde Katy zuletzt ohne Verlobungsring gesichtet, was die Trennungs-Gerüchte befeuerte.

Außerdem äußerte sie bei einem Konzert in Sydney: “This song is about a break‑up…” – ein Hinweis, der mediales Interesse geweckt hat.

Lebensrealitäten drifteten auseinander

Insider berichten, dass ihre stressreiche Tour und die gemischten Reaktionen auf ihr aktuelles Album 143 die Beziehung belasteten. Orlando folge ihr nicht mehr regelmäßig auf Termine, sie führten „respektvollen, aber liebevollen Abstand“.

Freundliche Trennung

Ein Insider sagte: „Katy und Orlando haben sich getrennt, stehen aber im Guten zueinander. Es ist nicht feindlich“ – obwohl Katy bestürzt sei, sei sie erleichtert, nicht erneut eine Ehe scheitern zu sehen.

Blick auf die Vergangenheit

Die beiden hatten sich 2016 kennengelernt, waren kurz 2017 getrennt, dann aber 2018 wieder zusammen, verlobten sich 2019 und bekamen 2020 Tochter Daisy. Bereits 2024 räumten sie ein, ihre Beziehung sei „stürmisch“ und habe „viel Arbeit“ gebraucht.