Nächste Rap-Legende verstirbt plötzlich kurz vor Konzert

Der französische Rapper Werenoi ist Berichten zufolge im Alter von 31 Jahren an einem Herzstillstand gestorben, nur wenige Stunden bevor er auf der Bühne stehen sollte.

Jeremy Bana Owana, bekannt als Werenoi, wurde am Freitagabend in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem er einen Herz- und Atemstillstand erlitten hatte, wie das französische Magazin Pure Charts berichtet.

Nur kurz vor seinem Konzert

Nachdem er in die Intensivstation des Pariser Krankenhauses Pitie-Salpetriere eingeliefert worden war, starb er Berichten zufolge in den frühen Morgenstunden des Samstags. Werenoi, der kamerunischer Abstammung ist, sollte nur wenige Stunden später im Azar Club in Lyon für ein exklusives Konzert am 17. Mai auftreten.

Hat französische Musik geprägt

Seine Familie und sein Management haben sich noch nicht offiziell geäußert, aber die französische Musikszene hat sich in den sozialen Medien schnell zu Wort gemeldet. Spotify Frankreich teilte eine Hommage an X, die aus dem Französischen übersetzt lautete: "Werenoi hat uns letzte Nacht verlassen. In nur fünf Jahren hat der Rapper aus Montreuil den Rap und die französische Musik insgesamt nachhaltig geprägt. Unser Beileid an seine Familie und seine Angehörigen".

Musikszene trauert

Der Musikproduzent Babs schrieb in einem Posting, das vermutlich als Hommage an Werenoi gedacht war: "Ruhe in Frieden mein Bruder, ich liebe dich!!!" Das französische Hip-Hop-Duo Djadja & Dinaz fügte hinzu: "Die Veröffentlichung des neuen Musikvideos ist verschoben worden. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen von Werenoi".

Bisheriger Erfolg

Werenoi war eine bekannte Figur in der französischen Rap-Szene und trat im vergangenen Jahr bei der 40. Ausgabe des Musikfestivals Francofolies de La Rochelle auf. Bei der Verleihung der Flammes 2024 wurde er außerdem mit dem Preis für das Album des Jahres ausgezeichnet.

Werenoi hatte 2023 mit seinem Album Carre die meistverkaufte Platte in Frankreich und feierte im Jahr darauf mit Pyramide einen Riesenerfolg.

Der Rapper hat mehr als 6,7 Millionen Hörer auf Spotify und hat eine Reihe von Hits wie Scarface, Solitaire, Laboratoire und Chemin d'or.