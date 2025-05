× Todes-Rätsel um Star-Rapper Xatar: Lag er Stunden tot in der Wohnung?

Rätsel um Todesdatum von Rapper Xatar – Was geschah zwischen dem 7. und 8. Mai?

Am gestrigen Donnerstag nahmen Hunderte Trauernde auf dem Bonner Nordfriedhof Abschied von Gangster-Rapper Xatar (bürgerlich: Giwar Hajabi).

Witwe Farvah Heidari

Angeführt wurde der Trauerzug von seiner Witwe Farvah Heidari, die eine schlichte Holztafel mit sich trug – darauf vermerkt: Xatars Todesdatum. Doch genau dieses Detail sorgt nun für neue Fragen.

Todesdatum sorgt für Verwirrung

Laut der Holztafel soll Xatar bereits am 7. Mai 2025 verstorben sein. Offiziell wurde er jedoch erst am 8. Mai gegen 18:30 Uhr in einer Wohnung in der Kölner Innenstadt tot aufgefunden – das hatte die Kölner Staatsanwaltschaft zuletzt bestätigt.

Das wirft die Frage auf: Lag der Musiker möglicherweise über viele Stunden unbemerkt tot in der Wohnung?

Ermittlungen laufen – Todesursache unklar

Bislang gibt es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung, wie die Staatsanwaltschaft mitteilt. Um die genaue Todesursache zu klären, wurde ein chemisch-toxikologisches Gutachten in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse werden jedoch erst in einigen Wochen erwartet, berichtet die deutsche "Bild"-Zeitung.

Biografische Daten auf dem Grabstein

Die Tafel, die bei der Beerdigung mitgeführt wurde, trägt folgende Lebensdaten:

Geboren: 24. Dezember 1981

Gestorben: 7. Mai 2025

Was sich in den Stunden zwischen dem vermuteten Todeszeitpunkt und dem Auffinden der Leiche genau ereignet hat, bleibt bislang ungeklärt.