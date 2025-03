× Neil Young stoppt Ukraine-Konzertpläne: „Alles zu unsicher!“

Neil Young muss sein geplantes Gratis-Konzert in der Ukraine absagen. "Ich bitte alle um Entschuldigung!"

Eigentlich wollte Neil Young (79) unter dem Motto „Rockin’ In The Free World“ im Juni seine neue Europa-Tournee mit einem Gratis-Konzert in der Ukraine starten. Doch jetzt hat der Grunge Opa die Pläne mit seiner Band The Chrome Hearts aus Sicherheitsgründen verworfen. „Unser Konzert in der Ukraine wurde abgesagt. Wir hatten einen guten Veranstaltungsort in der Nähe einer Notunterkunft, aber die sich ständig ändernde Situation vor Ort war zu viel,“ verkündet er den Konzertstopp auf seiner Homepage. Und weiter: „Ich konnte mein Team und meine Instrumente nicht guten Gewissens in dieses Gebiet mitnehmen. Ich bitte alle um Entschuldigung. Die Ukraine ist ein großartiges Land mit einem guten Führer. Slava Ukraini!"

Young ist seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Jahr 2022 ein lautstarker Unterstützer der Ukraine und äußert sich äußerst kritisch gegenüber Präsident Trump. 2020 reichte er eine Urheberrechtsklage gegen Trump wegen der Verwendung seines Songs „Rockin’ In The Free World“ ein und veröffentlichte auf seiner Website mehrere offene Briefe, in denen er die fortgesetzte unerlaubte Verwendung seiner Musik durch den ehemaligen Präsidenten verurteilte.