× ER trommelt jetzt bei Guns N‘ Roses

Nach der „einvernehmlichen Trennung“ von Schlagzeuger Frank Ferrer haben Guns N‘ Roses schon Ersatz gefunden. Isaac Carpenter, ein Freund von Bassist, Duff McKagan, gibt jetzt bei den Hardrock-Rabauken den Ton an und trommelt am 24. Juli auch im Happel Stadion auf.

Am Mittwoch gaben Guns N‘ Roses die „einvernehmliche Trennung“ von Schlagzeuger Frank Ferrer bekannt. „Danke, Frank. Für die Freundschaft, Kreativität und starke Präsenz in den letzten 19 Jahren!“ Schon jetzt ist der Ersatz, mit dem man am 24. Juli auch im Happel Stadion aufspielt, fix. Und der heißt weder Matt Sorum, der ja von 1990 bis 1997 mittrommelte und auch nicht Steven Adler, der beim bahnbrechenden Debüt „Appetite for Destruction“ den Ton angab, sondern Isaac Carpenter. „Wir heißen Isaac Carpenter als neuen Schlagzeuger von Guns N‘ Roses willkommen“, gaben die Rock-Rabauken nun auf Instagram bekannt.

© Getty Images ×



Eine Überraschung, wenn auch nicht eine allzu große: Der 45-jährige Drummer, der 1995 die Band Loudermilk gründete, spielte ja schon in der Band Loaded von Guns N‘ Roses Bassist Duff McKagan mit. Dazu stand der auch schon mit u.a. Adam Lambert, Awolnation, A Perfect Circle und Black Lab im Studio oder auf der Bühne. „Carpenter hat sich einen Namen gemacht, indem er auf einzigartige Weise Vielseitigkeit und Groove mit überwältigender Kraft und technischem Können vereint und so seinen Ruf als vielseitiger Schlagzeuger in der Branche gefestigt hat“, erklären Guns N‘ Roses seinen Verpflichtung

© Loaded ×

© Zeidler ×

Seine Feuertaufe findet am 1. Mai bei Tourstart der Jubliäums-Tour „"Because what you want & what you get are two completely different things" in Incheon, Südkorea statt. Am 24. Juli trommelt Isaac Carpenter dann mit 100 Millionenfach verkauften Hardrock-Hymen wie „November Rain“, Sweet Child O‘ Mine“ oder „Paradise City“ auch im Ernst Happel Stadion auf.