× Drama bei Guns N‘ Roses: Drummer steigt aus

Keine sechs Wochen vor dem Start der Jubiläums Tour stehen Guns N‘ Roses ohne Schlagzeuger da: „einvernehmliche Trennung“ von Frank Ferrer!

Am 24. Juli lassen Guns N‘ Roses mit ewigen Hardrock-Hymnen wie „Sweet Child O‘ Mine“, „Welcome to the Jungle” oder „Paradise City“ das Happel Stadion erzittern. Einig wer dabei den Beat angibt ist unklar. Am Mittwoch gaben die Rock-Rabauken nämlich die „einvernehmliche Trennung“ von Schlagzeuger Frank Ferrer bekannt. „Danke, Frank. Für die Freundschaft, Kreativität und starke Präsenz in den letzten 19 Jahren. Wir wünschen ihm viel Erfolg für das nächste Kapitel seiner musikalischen Reise,“ schreibt man dazu auf Instagram.

© Getty Images ×



Und weiter: „Frank kam im Juni 2006 zu GNR und half dort als Anker der Rhythmusgruppe bei den darauffolgenden Tourneen, darunter auch bei den jüngsten Auftritten mit dem wiedervereinigten Trio Axl Rose, Slash und Duff McKagan. Seine letzte Show mit der Band fand am 5. November 2023 in Mexiko statt.“

© zeidler ×

© Getty Images ×

Mit der überraschenden Trennung von Frank Ferrer beginnt für Axl und Co. Jetzt ein Wettlauf mit der Zeit. Die Tournee „"Because what you want & what you get are two completely different things" zum 40-jährigen Bandjubiläum startet ja bereits am 1. Mai in Incheon, Südkorea. Offiziell gibt es dafür noch keinen neuen Drummer, doch es ist gut möglich, dass dafür Matt Sorum, der ja von 1990 bis 1997 mittrommelte, zurückkehrt. Weniger realistisch scheint hingegen ein Comeback von Original-Drummer Steven Adler.