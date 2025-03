Am 24. März feiert Nena ihren 65. Geburtstag und geht mit einem Hit-Feuerwerk auf Tournee. Auf ticket24 gibt das Karten dafür zum Bestpreis

Vor unglaublichen 42 Jahren wurde die deutsche Sängerin Nena mit ihrem Song "99 Luftballons" quasi über Nacht zum Weltstar. Sogar in den USA und England schaffte es Nena mit der englischen Version auf Platz 2 der Charts. Am Montag feiert Nena ihren 65. Geburtstag und dankt noch lange nicht ans aufhören.

Im Gegenteil! Am 14. Juni startet Nena ihre große Tour, die sie am 15. August auch in die Wiener Freudenau führen wird. Dort wird die die neue Konzert-Location sogar frisch einweihen. Auf ticket24.at können Sie sich noch Karten zum Bestpreis sichern. Stehplatz-Tickets für die "Wir gehören zusammen"-Tour gibt es bereits um 42,49 Euro (statt 62,49 Euro) - ein wahres Geburtstags-Zuckerl.